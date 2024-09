Chivite, sobre el aumento de las listas de espera: “No se puede sostener, pero que no hay una receta mágica”

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este miércoles que la situación de las listas de espera, que se encuentran en máximos históricos, “no se puede sostener” y “debe cambiar para que la ciudadanía sea atendida con agilidad y en el marco de unos tiempos razonables”, si bien ha comentado que ve queque haya“ una receta mágica” para solucionarlo, por lo que ha indicado que le gustaría escuchar propuestas de solución por parte de los grupos.

En una comisión parlamentaria a petición de UPN, Chivite ha indicado que “las listas de espera sanitarias son una preocupación ciudadana y una ocupación prioritaria en términos de gestión”. “Los tiempos de espera para consultas en especialidades médicas son mayores de lo que deberían ser”, ha dicho.

Según ha detallado, es habitual en verano que las listas aumenten por la coyuntura de las vacaciones de los profesionales y “alguna circunstancia puntual de este año como la imposibilidad de hacer contrataciones a quienes terminan su formación”. “Y aunque este mes están descendiendo las citas pendientes, estamos en todo caso ante datos que no son buenos”, ha indicado.

La presidenta ha explicado que el departamento tiene ya “casi terminado” el documento del Plan de Listas de Espera, que se remitirá a esta Cámara. “Además de hacer un recorrido por las especialidades y actuaciones, recoge con claridad que el objetivo es poner a disposición de la población en tiempo y forma adecuados todos los recursos sanitarios necesarios con calidad y equidad”, ha apuntado.

“En todo caso, este Gobierno siempre es honesto en el análisis, partimos de esa reflexión de que tenemos que mejorar y de la total empatía con la ciudadanía que espera esa consulta”, ha afirmado la jefa del Ejecutivo, para subrayar que “aún estando en una situación manifiestamente mejorable en algunas cuestiones como la que nos ocupa, nuestro sistema atiende a la ciudadanía con alto nivel de calidad”. “El nivel asistencial de nuestra sanidad es altísimo y además en cuestiones urgentes, por ejemplo, el cáncer, el circuito es rápido y eficaz”, ha aseverado.

Ha distinguido por un lado, el problema del acceso al sistema y por otro, “la incuestionable profesionalidad y calidad con la que se atiende una vez se accede”. “El acceso es la gran barrera, unida al déficit de profesionales que venimos arrastrando desde hace muchos años y que aún arrastraremos porque no es una cuestión que se resuelva en poco tiempo”, ha expuesto, y ha detallado que un informe del Ministerio de Sanidad sitúa en 2035 el momento en el que se supone que habrá ya profesionales suficientes; en algunas especialidades ya será en 2030.

La presidenta ha indicado que “si hubiera alguna receta mágica, seguro que alguien ya la habría puesto en marcha”. “Lo cierto es que hasta ahora no vemos que la haya, y de hecho, los tiempos de espera son un problema, más o menos intenso según los momentos en Navarra y en otras CCAA”, ha comentado.

Ha trasladado en la comisión que le gustaría escuchar también propuestas de solución, “un espacio de reflexión y de peso institucional como es el Parlamento proponiendo soluciones a una de las principales preocupaciones ciudadanas”.

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha manifestado que desde el departamento de Salud y desde el SNS “no se ha sacado a nadie de la lista de espera sin motivo, sin justificación y sin respetar lo que marca la normativa y el sentido común”. “Nunca se van a tomar decisiones que vayan en contra de los pacientes y de su salud, y nunca es nunca, aunque la lista de espera siga subiendo”, ha manifestado Domínguez, que ha reprochado a la oposición que “lo único que se demuestra con esta acusación de que sacamos a la gente de la lista es desconocimiento de cómo funciona el sistema sanitario público, de cómo funciona la lista de espera y de cómo funcionan nuestros profesionales”.

“Llamar 'maquillaje' a algo que mayoritariamente es trabajo extra, por encima de sus jornadas, de muchísimos profesionales, minusvalora y falta al respeto a esos profesionales que están trabajando más”, ha dicho el consejero, que ha puesto en valor la atención telefónica y que ha anunciado que se está testando la videollamada. Ha destacado también la teledermatología, “estrategia con resultados excelentes”.

Domínguez ha dicho que “todos tenemos claro que queremos que los números mejoren” y “también tenemos claro que nuestro problema es un problema serio de accesibilidad, que nunca hemos escondido y que estamos intentando solucionar con decenas de medidas, algunas con impacto inmediato y otras en el medio y largo plazo”.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado “inadmisible” la lista de espera sanitaria. “Usted señora Chivite y su Gobierno han mostrado su incapacidad para dar respuesta a esta realidad”, ha expuesto, para reprochar que “han elegido manipular los datos para intentar paliar este desastre”. Ha dicho al consejero que “usted trabaja mucho, pero los datos son terribles”. “Señora Chivite, yo creía que iba a dar la cara, pero tengo la sensación de que de nuevo no quiere dar respuesta”, ha criticado, para afirmar que con “el mayor gasto de la historia de Navarra en política sanitaria, peores resultados”. Ha censurado además que “han sacado a 12.450 personas de la lista de espera sin ser vistas por el especialista”.

El socialista Ramón Alzórriz ha señalado que “recuperar la sanidad no es sencillo; formar a médicos y enfermeros no es sencillo, ni es cortoplacista”. “Es evidente que hay un problema que tenemos en nuestra sociedad que son las listas de espera, pero hay que encontrar soluciones eficaces y el Gobierno está trabajando para eso”, ha dicho, para criticar que en UPN “busquen más el conflicto y la confrontación que la solución a los problemas existentes, tienen la misma actitud de siempre, irresponsable y oportunista; vuelven a intentar sacar rédito político de un momento complicado”.

Laura Aznal, de EH Bildu, ha señalado que “las cifras indican que las medidas de choque adoptadas por Salud no funcionan”. “Creemos que debemos abordar el problema con urgencia, sin perder más tiempo, es muy necesario poner en marcha un plan integral para reducir las listas de espera a corto plazo y basado en medidas estructurales”, ha comentado, para reprochar “la falta de responsabilidad de la derecha, que nos ha traído aquí para sacar rédito de una situación que también viene generada por la gestión que llevaron a cabo cuando gobernaron”.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha destacado el “rigor” del consejero y ha criticado “las interpretaciones sesgadas que están haciendo algunos grupos parlamentarios”. Ha puesto en valor que “se han tomado decisiones importantes” en la gestión de las listas de espera, la “reorganización” y “las mejoras evidentes ya tasadas como la estrategia de teledermatología”.

El representante del PPN Javier García ha dicho que “nos encontramos ante una situación dura, complicada, en la que no se critica a los profesionales sino a la gestión”. “Las cosas no van bien en absoluto”, ha expuesto, para opinar que “la sanidad de Navarra está en la UVI y además no hay personal para atenderla”.

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha criticado al portavoz de UPN, quien “como jinete del apocalipsis vuelve a traer a este Parlamento la cuestión de las listas de espera para atacar con la finalidad de generar un gran desgaste al Gobierno”. Tras reconocer que el sistema está “tensionado”, ha dicho que “toca apostar por la reformulación integral del SNS; una reformulación que se debe abordar en la nueva ley de Salud”.

Finalmente, Maite Nosti, de Vox, ha expuesto que “no pongo en duda la intención de llevar a cabo una lista ecuánime”, pero “la lista es muy elevada y no se cumple la ley de garantías”. “¿Qué solución puede haber a corto y medio plazo? Contar con todos los recursos tanto privados como públicos que estén al alcance”, ha dicho.