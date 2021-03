Navarra comienza la vacunación a los mayores de 90 años: "Es la primera vez que salgo de casa desde que nos confinaron el año pasado"

Jesús y Paloma han llegado al polideportivo de Azpilagaña en Pamplona pasadas las 12 del mediodía acompañados de su hija para recibir la primera de las dos dosis de la vacuna de Pfizer con la que quedarán inmunizados contra la COVID-19. Los dos superan los 90 años de edad, "en 8 meses cumplo los 100", cuenta Jesús mientras se suelta del brazo de su hija y camina solo hacia la puerta del polideportivo. "Y llevamos más de 70 años casados", señala. Ambos aseguran tener "muchas ganas" de recibir la vacuna para poder regresar "a una cierta normalidad" y poder volver a juntarse con sus hijos y nietos. "Solo espero que no me duela el pinchazo", comenta Jesús.

Navarra comenzará en abril la vacunación masiva de la población general

Este matrimonio de Pamplona está entre las más de 4.000 personas mayores de 90 años que esta semana comienzan la vacunación en Navarra. El proceso, que se ha iniciado este martes en el barrio de Azpilagaña y que el jueves pasará al de Rochapea, se extenderá también a las zonas rurales así como se llevará de forma simultánea en las áreas de Tudela y Estella. El plan es vacunar durante esta semana a unas 780 personas por día para administrar la primera dosis a unas 4.200 personas en toda Navarra, de las que 3.200 será en Pamplona, donde más gente se va a vacunar en estos primeros días.

Tras recibir la vacuna, Jesús y Paloma pasan a otra zona del polideportivo donde tienen que esperar 15 minutos "en observación" por si tuvieran algún efecto secundario. Allí, junto al personal de Cruz Roja que supervisa a todos los nonagenarios que han sido vacunados se encuentra también Rosario. Asegura que ni ha notado el pinchazo y se muestra contenta de haber empezado la inmunización. Es la primera vez que sale de su casa desde que en marzo del año pasado se decretara el confinamiento domiciliario. "Tenía miedo a coger el virus y por eso me he quedado en casa, e incluso con la vacuna no saldré mucho", señala Rosario, que reconoce que ahora estará "más tranquila" cuando reciba las visitas de sus hijas.

Todos ellos han sido citados durante la última semana por el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) que ha habilitado dos polideportivos para vacunar a todos los mayores de 90 años del área de Pamplona. "Escogimos estos espacios por ser grandes y estar situados en zonas con facilidad para acceder tanto a pie como en coche", explica Ana Ariztegui, responsable de vacunación en Atención Primaria. Salud ha descartado realizar la vacunación masiva en centros se salud "para no afectar a la actividad diaria de los centros" y ha pedido a los ayuntamientos de las localidades que cedan espacios amplios en los que se pueda desarrollar el proceso. Para los mayores de 90 años en Pamplona se ha optado por los polideportivos de Azpilagaña y Rochapea, que en 21 días se volverán a habilitar para administrar la segunda dosis. No así para cuando dentro de unas semanas se comience a vacunar a los mayores de 80 años. "Para ellos utilizaremos los emplazamientos que veamos que son los idóneos por zona y tamaño", apunta Ana Ariztegui.

Los centros de salud, señalan fuentes del Departamento, se utilizarán solo para vacunar a aquellas personas a las que no se les pudo citar en una primera ronda. Además, a aquellas personas que no puedan desplazarse hasta el espacio habilitado para la vacunación, se les vacunará en su domicilio en las próximas semanas. "Nadie se va a quedar sin vacunar por no poder venir", ha asegurado la responsable del proceso de inmunización en Navarra. De hecho, para aquellas personas con limitaciones de movilidad también se ha habilitado un espacio en las inmediaciones del polideportivo para vacunar desde el vehículo. "El proceso es el mismo, se les vacuna y se tienen que quedar 15 minutos dentro del coche acompañados del familiar o la persona que les haya traído por si desarrollan algún efecto secundario".

Tras comenzar con la vacunación en Pamplona este martes, el miércoles se comenzará en Estella, Tudela, Corella, San Adrián y Cintruénigo y el jueves en el barrio de la Rochapea de Pamplona, así como en Cascante, Valtierra y Buñuel.

En abril se empezará la vacunación masiva a la población general

Con el inicio del proceso de inmunización de los mayores de 90 años, Navarra avanza en su plan de vacunación, que estima que esta semana se termine de vacunar a los profesionales sanitarios que están en primera línea de lucha contra la pandemia (UCI, Urgencias, Atención Primaria, etc.), sumándose así a los usuarios y trabajadores de las residencias, que ya están inmunizados. Mientras se sigue vacunando a los sanitarios de segunda línea y a trabajadores de profesiones esenciales como policías, bomberos o dentistas.

Pese al anunciado recorte de los suministros de dosis anunciado por AstraZeneca, el plan de Salud Pública sigue siendo comenzar la vacunación masiva a la población general en abril. Desde Salud confían en que en abril se "multipliquen por cuatro" las recepciones de dosis que permitan comenzar la inmunización a la población general.