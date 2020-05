En Navarra solo los alumnos de segundo de Bachillerato podrán volver a las aulas este curso, y de manera voluntaria

Los alumnos de infantil, primaria y secundaria de Navarra no volverán a pisar las aulas de sus centros educativos en lo que resta de curso. Así lo ha comunicado el consejero de Educación Carlos Gimeno en una comisión parlamentaria. Después de que el Gobierno central diera ayer libertad a las comunidades para elegir la vuelta o no a las clases presenciales, el departamento de Educación de Navarra ha valorado que salvo los alumnos de 2º de bachillerato, ninguno vuelva al centro educativo.

Los alumnos del último curso del ciclo escolar podrán hacerlo de manera voluntaria del 1 al 19 de junio para preparar la EvAU. Para ello "se hará una división de grupos para no superar en ningún momento los 15 estudiantes por grupo", ha indicado el consejero Gimeno, que ha señalado que "la edad del alumnado hace que sean conscientes de la importancia del cumplimiento de las medidas de distanciamiento e y higiene personal", lo que permite que puedan volver a las aulas garantizando las medidas preventivas. Aún con todo y para garantizar la seguridad de los estudiantes, se intensificará la limpieza de los centros y no habrá servicio de transporte ni comedor. En cuanto al profesorado, "se respetará la no incorporación de profesorado sensible, grupos vulnerables y la prioridad de continuar con la formación a distancia quien tenga a cargo personas dependientes o hijos menores de 14 años", ha apuntado.

Precisamente por este mismo motivo, tal y como ha apuntado Carlos Gimeno no se puede permitir la vuelta a los colegios del resto del alumnado, ya que ha remarcado que las características del alumnado de infantil, primaria y secundaria, así como del alumnado de educación especial "no permiten garantizar que se respete la distancia de dos metros ni el uso correcto de los equipos de protección". "Resulta difícil garantizar las medidas recomendadas respecto al distanciamiento en las aulas donde se comparten materiales", ha manifestado.

El departamento de Educación también contempla que también puedan reabrir las escuelas oficiales de idiomas para la realización voluntaria de exámenes presenciales, los centros de educación para personas adultas y los centros que se requieran para la celebración de diferentes pruebas de acceso a FP, enseñanzas artísticas o conservatorios.

La EvAU se amplía a 4 días

El consejero de Educación también ha señalado que dadas las circunstancias excepcionales por el coronavirus, este año las pruebas de acceso a la universidad se desarrollarán a lo largo de 4 días en lugar de 3, que suele ser lo normal. Así, se va a distribuir las pruebas en más días, cuatro en vez de tres, para que los estudiantes "acudan a estas con holgura y puedan regresar a sus hogares entre prueba y prueba". De este modo, se adelanta el primer día de las pruebas al día 23 de junio y se prolongarán hasta el 26 de junio.

Medidas de conciliación familiar

Por su parte la presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo en el que estarán presentes el Instituto Navarro para la Igualdad, el departamento de Derechos Sociales, la administración local y los ayuntamientos para poner "encima de la mesa" medidas que ayuden a la conciliación familiar ahora que se sabe que los escolares no volverán a las aulas como mínimo hasta septiembre y que son muchos los padres y madres que ya están retomando el trabajo presencial. "Es un problema que afecta a todos, incluida a mí como madre, y al que hay que poner solución", ha señalado Chivite, que ha querido subrayar que "los profesores son educadores y no cuidadores".