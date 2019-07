Adriana Blu y su banda The Sugars se reúnen de nuevo para dar un concierto en la capital cántabra

Adriana Blu regresa desde Londres a Santander para ofrecer un concierto especial junto a su banda The Sugars este miércoles 31 de julio, a las 22.00 horas, en el bar Rvbicón, donde dieron su primer concierto juntos en el año 2012.

La cantante lleva más de dos años en Londres y regresa tras su reciente paso por los estudios Abbey Road y tras actuar en salas londinenses importantes como Pizza Express o Ain't nothing but the blues.

La banda lanzó dos EP, tras tocar por primera vez en el bar Rvbicón, caracterizados por combinar la elegancia del jazz con la pasión del género latino. Actualmente, The Sugars se compone por Adriana Blu, voz; Daniel Rodríguez, batería; Sergio González, guitarra; Yanil Macaguero, bajo y Patu campus, coros. La entrada para poder acudir al concierto tiene un precio de cinco euros.