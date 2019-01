El Casyc acogerá una exposición sobre la realidad de Palestina que inaugurará el ciclo 'Contrapunto'

La exposición 'To Exist is to Resist', de la fotoperiodista Maysun, se abrirá este próximo martes 15 de enero en el Casyc a partir de las 20.00 horas y podrá visitarse en el espacio cultural situado en Tantín hasta el jueves 31 de enero. Esta muestra inaugurará la primera edición de 'Contrapunto. Los Derechos Humanos fuera y dentro de estas fronteras', una iniciativa de La Vorágine y HREV para poner de relieve las violaciones de los derechos humanos en el mundo.

'Existir es resistir' es el lema más citado de Palestina y está en boca de mujeres, hombres, ancianos, creyentes o no creyentes. Se enmarca dentro de un conflicto, el palestino-israelí, cuyas particularidades no se parecen a las de ningún otro. Se trata de un conflicto que empezó oficialmente con la creación de Israel en 1948, pero data del siglo XIX, tras la llegada de la primera colonia sionista en Palestina en 1878.

Las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y los países más poderosos de Europa están implicados en este conflicto por los intereses políticos, económicos y estratégicos que hay en la zona. Tras tantos años de conflicto, más de ocho millones de refugiados palestinos viven fuera de los Territorios Ocupados, Cisjordania y Gaza.

Maysun, periodista visual española palestina nacida en Zaragoza, comenzó en 2004 a retratar a la comunidad palestina de Zaragoza y Cataluña para encontrar y comprender su propia identidad y como responsabilidad social y personal. Ha estado viajando y viviendo en países como Jordania, Egipto y Siria desde 2006 tratando de captar la esencia de su cultura y cómo la ocupación israelí afecta a generaciones enteras desde hace mucho tiempo.

La autora de 'To Exist is to Resist' es una de las fotoperiodistas documentales más reconocidas del momento. Desde 2005, ha cubierto conflictos sociales, armados o ambientales en Europa, los Balcanes, el Sudeste Asiático, el Norte de África y, por supuesto, Oriente Próximo. Sus trabajos se publican en The New York Times, National Geographic, The Guardian, CNN, El País o el Mundo.

Este proyecto que llega a Santander es su proyecto de más largo recorrido, un trabajo de largo aliento en el que durante 13 años ha documentado la realidad de Palestina y de los Territorios Ocupados.

La exposición supone el arranque de 'Contrapunto', una cita organizada por La Vorágine que cada año pondrá el foco en las violaciones de derechos humanos en el mundo. En esta ocasión está centrado en el conflicto palestino-israelí y, además de la exposición de Maysun, habrá actividades en el Casyc hasta el 31 de enero relacionadas con el tema.

Entre los eventos, habrá conferencia sobre prisioneros políticos y resistencia en Palestina con Basil Farraj el 23 de enero a las 19.30 horas, la presentación de la revista sobre Palestina de eldiario.es el 24 de enero a partir de las 18.30 horas y una mesa redonda sobre cárceles y represión en España, el 25 de enero a las 19.30 horas, entre otros.