'El niño Erizo' llega al Café de las Artes este domingo de la mano de la Machina Teatro

'El niño Erizo' llegará este domingo, 27 de enero, al Café de las Artes de Santander. La obra es la tercera cita del ciclo 'Merienda en el Teatro - Teatro para toda la familia', que pretende acercar a los más pequeños las artes escénicas, el proceso creativo y el teatro en sí, un espacio escénico en donde se crea y se encuentran personas e ideas.

"Con la merienda lo que queremos es que los niños tengan una experiencia que vaya más allá de ir a ver un espectáculo. Al llegar, los niños piden su bolsita de merienda, y les preguntamos si quieren ser parte del jurado de los Premios Canica, para involucrarlos y así ir generando poco a poco pensamiento crítico", comenta Cristian Londoño, co-director del Café de las Artes.

La Machina Teatro presenta un espectáculo de teatro para público infantil a partir de seis años. 'El niño erizo' cuenta la historia de Juan, el hijo de unos granjeros, mitad erizo, mitad niño, y es el hazmerreír de la aldea.

Hasta que un día el encuentro con un rey y una princesa cambiará su vida. ¿Querrá Juan cambiar o aceptarse a sí mismo? ¿Aprenderán los demás a aceptar a Juan tal y como es? La obra de teatro aborda cómo las diferencias físicas o culturales pueden causar estigmatización, intolerancia e incomprensión y llevar al acoso escolar o la discriminación.

"Hemos querido rescatar y contextualizar en nuestro tiempo uno de los cuentos menos conocidos del folklore popular alemán, Juan, mi erizo, recopilado por los Hermanos Grimm. Invitamos a niños y adultos a reflexionar sobre la necesidad de valorarse a uno mismo y a los demás, de encontrar el valor de la diferencia y también aquello que nos asemeja", explican los representantes de la compañía de teatro.

La autora de la obra es Diana I. Luque, la dirección de la obra corre a cargo de Rita Cofiño y Francisco Valcarce y los actores son Patricia Cercas y Fernando Madrazo. Sin embargo, en la creación de la obra han colaborado muchos más artistas, entre ellos, Nacho Mastretta, con la música original, y Burbuja Films con la creación audiovisual.

Fernando Llorente describe bellamente la esencia que emerge de esta obra: "Es la mirada con la que cada personaje ve la rareza de un niño que, sin dejar de serlo, es además otro ser, el quid del relato. El niño que no quiere ser erizo deja de sentirse raro cuando siente el amor en las miradas de la madre y la princesa. El padre le quiere, sí, pero le mira como un problema. Los compañeros le miran como un bicho raro, objeto de crueldades. Él mismo se mira en sueños libre de su rareza. La niña le mira con ingenua sorpresa; el rey, con curiosidad. Solo el amor de una mirada puede lograr que las púas no pinchen. Y es que todos quedamos atrapados en las miradas de los otros. Si son de amor, para bien; para mal, si no".

La primera cita de 'Merienda en el Teatro' del pasado domingo con la pieza 'Mario, el dinosaurio' fue todo un éxito con aforo completo tanto la sesión de las 12:30 horas como la de las 17:30 horas.

El 100% de los niños y niñas quisieron ser miembros del Jurado de los Premios Canica y puntuaron la función al finalizar la obra. Cada niño/a valoró el espectáculo en función de la historia, la interpretación de los actores, el vestuario, la escenografía y la música.

El ciclo de Merienda en el Teatro del Café de las Artes Teatro, contará todavía con otras 2 funciones más, de teatro y de títeres, durante el mes de enero y febrero: el 3 de febrero con 'Zapatos' de Caramuxo Teatro, y el 10 de febrero con 'La oruga voladora' de Pea Green Boat Company.