La Comisión de Hacienda de Torrelavega aprueba una modificación presupuestaria de 1,2 millones

La Comisión Informativa de Hacienda ha aprobado una modificación presupuestaria por importe de 1,2 millones de euros presentada por el equipo de Gobierno (PSOE-PRC) que deberá ser ratificada por el Pleno que se celebrará este mes.

Según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, la modificación contempla 819.000 euros para la adquisición de suelos e inmuebles a lo largo de 2019, que "permitirá ir dotando presupuestariamente para que la compra esté garantizada a nivel financiero".

Asimismo, se dotan 80.000 euros adicionales para el futuro Centro Cívico de Sierrapando una vez que se ha determinado de forma "definitiva" el proyecto y 8.000 euros para la estatua de 'Gelin' que se ubicará en el entorno de Cuatro Caminos, y se "complementan" otras partidas que en 2018 "lo van a necesitar".

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha dado a conocer este y otros temas aprobados en el última Comisión, como la revisión de las tarifas de los Servicios de Transporte Urbano de viajeros con vehículos de turismo para 2019.

En concreto, ha explicado que se ha aprobado la propuesta "intermedia, ligeramente inferior a lo que pedían los taxistas" realizada por la concejal del área, Verena Fernández, de subir el IPC más 0,5 puntos en las tarifas diurnas; y el IPC más dos puntos las nocturnas.

IBI de los inmuebles religiosos

Por otro lado, en relación a la moción de Torrelavega Puede para solicitar que se gire el IBI a los inmuebles registrados a nombre de confesiones religiosas cuyo destino no esté vinculado al culto, la Comisión de Hacienda ha acordado realizar un inventario de dichos inmuebles y determinar si se dedican o no a fines de culto.

El edil ha recordado que "no es la primera vez" que se aprueba una moción en este sentido y que ya "en veces anteriores" se determinó que "todos los inmuebles que no se dedican al culto, como no podía ser de otra manera, vienen pagando el IBI".

La Comisión también ha aprobado los pliegos y el expediente de contratación del servicio para desarrollar los programas de conciliación de la vida personal y familiar "Abierto en Vacaciones' y 'Abierto en Vacaciones para Todos'.

Además, se han dado a conocer los informes sobre el periodo de pago morosidad del tercer trimestre de 2018 que, según Pérez Noriega, reflejan la "buena marcha financiera del Ayuntamiento" y que éste "viene pagando dentro del periodo medio" establecido y "muy por debajo de los límites legales establecidos".