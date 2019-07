"No me planteo la sucesión de Revilla, tengo muchas responsabilidades en Torrelavega"

Javier López Estrada (Torrelavega, 1981) afronta desde el pasado 15 de junio su mayor reto en su trayectoria política. Los resultados de las elecciones del 26 de mayo han permitido a regionalistas y socialistas reeditar el pacto de Gobierno de la pasada legislatura, esta vez con mayoría absoluta y empatados a ocho concejales, pero con los papeles intercambiados. Y es que la victoria por la mínima del PRC ha otorgado el bastón de mando al también diputado autonómico e hijo del histórico dirigente regionalista, Javier López Marcano.

El nuevo regidor de la capital del Besaya afronta este cometido con la mirada puesta a largo plazo, más allá de esta legislatura, puesto que los proyectos que pretende poner en marcha en estos cuatro años requieren de "una importante consignación presupuestaria". Es por ello que no se plantea la posibilidad de suceder a Revilla cuando abandone la política, un escenario que espera que se dé "lo más tarde posible". "Ahora mismo tengo muchas responsabilidades en Torrelavega", subraya.

¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con el nuevo cargo?

Ha sido una transición cómoda. Llevo ya ocho años en el Ayuntamiento, los tres primeros en la oposición, el cuarto, en el equipo de Gobierno y los cuatro últimos como primer teniente de alcalde, así que ha sido un buen comienzo de legislatura.

Mismo pacto de Gobierno, pero con los papeles intercambiados. Desde su punto de vista, ¿qué supone este nuevo escenario?

Probablemente da más facilidad al partido que ostenta la Alcaldía en sacar adelante los proyectos comprometidos con la ciudadanía, pero no cabe duda de que en un equipo de Gobierno las decisiones tienen que ser consensuadas y trabajadas entre ambas formaciones, y creo y estoy seguro de que la legislatura va a ser igual que la anterior, con colaboración entre los dos socios, con respeto institucional y con el objetivo puesto en el bien de la ciudad.

A pesar de que ahora tienen mayoría absoluta, ¿contempla dar participación al resto de grupos en los proyectos e iniciativas que pretendan poner en marcha?

Sí porque uno de los compromisos que adquirimos con los torrelaveguenses en la campaña electoral fue hacer una campaña positiva, ilusionante, sin insultos y colaborativa. La campaña tiene que ser el reflejo fiel de lo que va a ser la legislatura, por lo que tenemos que mantener esos compromisos. Eso se traduce en la práctica en que tenemos que hacer partícipe de las decisiones importantes sobre el futuro de la ciudad a todos los miembros de la Corporación, tengamos o no la necesidad para obtener su aprobación en el Pleno.

Han puesto en marcha una Concejalía sobre demografía, ¿cuál es su finalidad?

Sí, es la Concejalía de Dinamización Poblacional, Estrategia y TICs. Son tres vertientes importantes. La primera de ellas es, como bien dices, fomentar el arraigo de los torrelaveguenses en su ciudad con la finalidad clara de alejarnos de esa barrera crítica de los 50.000 habitantes, implementando una serie de medidas que nos ayuden a cumplir este objetivo: ejecución de vivienda pública en alquiler y fomento de la natalidad apoyando sobre todo la conciliación de la vida familiar y laboral con 'cheques guardería'.

El desempleo es otra de las problemáticas que afecta al municipio, ¿qué medidas tiene previstas para combatirlo?

Es un problema transversal que afecta a todos los ciudadanos por lo que las medidas tienen que ser también transversales. Tenemos que apoyar la industria en Torrelavega para que siga generando empleo y eso se traduce en la ejecución de nuevo suelo industrial en el Polígono de las Excavadas, por todos conocido, la transformación de la zona en desuso del suelo industrial de Sniace o la ejecución del Polígono de La Hilera. Torrelavega tiene un peso de servicios y de comercio importantísimo. Tenemos que mantener esa actividad comercial y fomentarla, y eso se traduce en la dinamización poblacional y de la ciudad, pero también en la ejecución de infraestructuras que permitan al comercio y a los servicios competir en igualdad de condiciones con otros competidores, como otras ciudades de nuestro entorno, el comercio electrónico o las grandes superficies. Eso supone la ejecución de aparcamientos, el establecimiento de un sistema de regulación de aparcamientos en el centro de la ciudad y la mejora en las líneas de transporte público, como el TorreBus, para que pueda ser comarcalizado y salga a los municipios de la comarca. Además, tenemos que superar esa barrera de los 50.000 habitantes que, lógicamente, es una parte importante de lo que sería el Producto Interior Bruto (PIB), ya que va directamente relacionado con el número de habitantes que tengamos.

Precisamente el polígono de las Excavadas suscitó una de las grandes polémicas de la pasada legislatura. ¿En qué punto se encuentra y qué plazos maneja para el mismo?

En estos momentos SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) está redactando el documento del proyecto de urbanización en base a los informes técnicos realizados por la Consejería de Ordenación del Territorio. En pocos meses estará ya entregado y esperamos que eso sea el pistoletazo de salida para obtener las autorizaciones pertinentes.

¿Y en el caso del soterramiento de las vías del tren?

En cuanto al soterramiento, hay un equipo redactor contratado por el Ministerio de Fomento, por 1.300.000 euros, para redactar el estudio informativo y el de impacto ambiental, así como el proyecto de ejecución, tanto del soterramiento como de la futura estación. Los documentos van en plazo, durante el mes de julio nos entregarán el estudio informativo y el de impacto ambiental, que será lo que tenga que salir a exposición pública para obtener la declaración de impacto ambiental, esperemos que favorable, y se puedan comenzar los trabajos o las tareas de contratación de la ejecución de la primera fase de la obra, que sería el desvío provisional de la vía de ferrocarril a su paso por Torrelavega por el Bulevar Ronda en el margen derecho del río Saja-Besaya.

"Tenemos que apoyar la industria en Torrelavega para que siga generando empleo". | R.A.

Al margen de estos asuntos, ¿qué otras prioridades tiene Torrelavega?

Es prioritario el desarrollo de suelo para la ejecución de viviendas, tanto de promoción privada como de promoción pública en régimen de alquiler, es prioritaria la obra y transformación del recinto ferial de La Lechera en el Centro de las Artes y de la Cultura, es prioritaria la ejecución del Conservatorio de Música y Danza, la Finca de la Carmencita, de La Inmobiliaria, así como la ejecución de ese proyecto Europan, que vendrá a transformar el mercado nacional de ganado siendo un punto de encuentro de todos los torrelaveguenses y vecinos de la región. Además, son prioritarias las obras de urbanización o mejora que nos permitan, como decía antes, que el comercio trabaje en igualdad de condiciones con sus competidores.

La pasada legislatura pusieron en valor que acabaron cada ejercicio con deuda 0. ¿Seguirán en esa misma línea?

No, porque los escenarios cambian. Kane es un economista que decía que "si el escenario cambia, yo cambio". Nosotros cogimos una ciudad azotada por la crisis económica, cogimos un Ayuntamiento que no tenía una situación financiera envidiable, como la tiene en estos momentos, y cogimos una Torrelavega que necesitaba otro tipo de proyectos y de actuaciones, que principalmente eran compromisos históricos con los ciudadanos que había que ir liquidando. Estoy hablando de pequeñas obras, de actuaciones, de urbanización, de ejecución de saneamientos, de abastecimientos, obras de iluminación o de mejora de la red viaria. Esas obras no necesitaban de una consignación presupuestaria importante y ahora estamos hablando de otro tipo de actuaciones que van a costar mucho más. Si afrontamos esos grandes proyectos, el cambio tiene que ser sustancial y tendremos que tirar, lógicamente, tanto del presupuesto municipal como de recursos financieros externos.

En el Pleno de investidura estuvo arropado por altos dirigentes del partido como su padre, Javiér López Marcano, el propio Revilla y el diputado nacional, José María Mazón. ¿Siente que haber conseguido la Alcaldía de Torrelavega ha sido uno de los grandes logros del PRC en estas municipales?

Estoy seguro de ello. Es un logro colectivo, hemos recogido frutos del trabajo hecho, entre otros muchos, por las tres personas que acabas de nombrar. En los últimos años el Partido Regionalista de Cantabria ha conseguido una credibilidad que no tiene prácticamente ningún estamento político de nuestra nación, algo de lo que me siento orgulloso. Y el resultado es histórico. Hemos ganado por primera vez las elecciones a la Alcaldía de Torrelavega, y eso nos ha servido para que podamos ostentar una responsabilidad y un cargo que dentro del PRC es muy importante. Somos ahora mismo la Alcaldía de la ciudad más grande de las que ostenta el Partido Regionalista.

Además de alcalde es diputado en el Parlamento de Cantabria. ¿Por qué es importante compatibilizar ambos cargos?

Es difícil, lógicamente es una tarea más, pero la afronto como alcalde de la ciudad de Torrelavega y mi cometido en el Parlamento es defender los intereses de los torrelaveguenses. Eso se puede hacer desde la parte más institucional, que sería el voto de un presupuesto autonómico que defienda los intereses de Torrelavega, hasta teniendo contacto prácticamente semanal con todos los consejeros y con el presidente, que están presentes en todas las sesiones y a los cuales se les puede abordar para promover los proyectos importantes para la ciudad.

¿Y qué espera del nuevo Gobierno autonómico?

Muchísimo. Todas las obras que te he relatado con anterioridad dependen directamente de la implicación del gobierno de Cantabria, desde el suelo industrial hasta la transformación de La Lechera, el Europan, el propio soterramiento para el que aporta 30 millones de euros o la ejecución del conservatorio de Música y Danza cuya íntegra financiación correría a cargo de la Consejería de Educación. Y lo que espero es que cumplamos los compromisos que nosotros mismos hemos adquirido con la ciudadanía en la campaña electoral y durante el pasado gobierno, y adquiramos más que sean importantes y relevantes para Torrelavega.

Revilla aseguró que estas iban a ser sus últimas elecciones, ¿quién cree que está mejor situado o situada para ser su sucesor?

Bueno, yo no tengo tan claro que sean sus últimas elecciones. Yo le veo muy bien y con fuerzas suficientes para seguir. Lógicamente es una decisión suya si continuará o no. Es muy relevante para nosotros, a nivel autonómico e incluso a nivel nacional. Lo mejor que le puede pasar al Partido Regionalista es que Miguel Ángel aguante muchas legislaturas más y la sucesión se valorará en el momento en que suceda, que espero que sea lo más tarde posible.

¿Se vería como uno de los posibles candidatos para recoger su testigo?

No me lo planteo. Yo ahora mismo tengo muchas responsabilidades en Torrelavega. Necesitamos un proyecto para la ciudad y sería imposible cumplir todos los compromisos que te he relatado en los próximos tres años y medio que quedan prácticamente de legislatura hasta que comencemos la próxima campaña electoral. El tiempo neto de una legislatura no son cuatro años y lo que necesito son ocho para cumplirlo todo. Cuando pasen esos ocho años hablaremos.

Y aunque necesite, como dice, ocho años para cumplir con todo, pasada esta legislatura, ¿cómo le gustaría ver Torrelavega?

Con todos los proyectos en marcha y una ciudad transformada, más moderna y más ilusionante, tanto para los torrelaveguenses, como para los vecinos que nos visiten.