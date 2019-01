Ruth Beitia, sobre la ley contra la violencia de género: "Se debe tratar igual a un animal, a un hombre o a una mujer si son maltratados"

Ruth Beitia, candidata del PP en Cantabria a las elecciones de mayo, se ha enredado este viernes en su primera entrevista cuando ha sido cuestionada por la derogación de la ley contra la violencia de género que plantea Vox. Y es que la atleta, apuesta personal de Casado para encabezar la lista a las autonómicas, ha respondido en Onda Cero con Carlos Alsina que "la mujer es más vulnerable ante el hombre, pero sí que es verdad que hay que hacer una revisión a la hora de cambiar la ley".

Así pues, ha argumentado que "se debe tratar igual a un animal, a un hombre o a una mujer si son maltratados, porque todos al final somos seres humanos". Posteriormente, la medallista olímpica ha matizado sus palabras y ha declarado que "hay que valorar cada caso de forma individual".

A continuación, preguntada por si la ley que está en vigor "convierte en sospechoso al hombre por el hecho de serlo", la saltadora ha recurrido a la "presunción de inocencia", que "tiene que estar ahí". "No creo que todos los hombres por el mero hecho de que una mujer haya dicho que ha tenido violencia de género deban de tener un acoso ni mediático, ni judicial, ni policial, y hay que estudiar bien los casos por individual", ha argumentado.

No obstante, tras estas declaraciones, no se ha posicionado sobre si cambiaría la ley en vigor y ha trasladado el testigo "al partido a nivel nacional". "De mí no depende, ahora estoy en Cantabria, vamos a trabajar por y para Cantabria y, evidentemente, es una ley importante que a todos nos interesa lo que pueda hacer".

(Minuto 5.10)

Las reacciones al posicionamiento de Beitia en materia de género no se han hecho esperar. En este sentido, el PSOE ha comparado a la atleta en su cuenta de Twitter con Trump: " Querida Ruth. Equiparar la violencia contra las mujeres y contra los animales, ambas condenables, te coloca cerca de los Trump. Solo os vamos a recordar a los que piensan como tú en las derechas y en la ultraderecha una cifra: 976 mujeres asesinadas desde 2003 por ser mujeres", recoge el post.

Querida Ruth. Equiparar la violencia contra las mujeres y contra los animales, ambas condenables, te coloca cerca de los Trump. Solo os vamos a recordar a los que piensan como tú en las derechas y en la ultraderecha una cifra: 976 mujeres asesinadas desde 2003 por ser mujeres. https://t.co/QI6e45cDk3 — PSOE (@PSOE) 11 de enero de 2019

La candidatura de Beitia fue presentada este jueves en un acto en Santander al que acudió el propio presidente del partido, Pablo Casado, y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, tras el terremoto generado en el seno del partido por la imposición de la atleta como cabeza de lista en lugar de la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga. La decisión de Génova resucitó el enfrentamiento interno que surgió tras el Congreso Regional de marzo de 2017, que terminó sin éxito en los tribunales y en el que la actual líder regional descabalgó por cuatro votos al que fuera su mentor y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego.

Beitia, que forma parte de esa facción contraria a la dirección autonómica, ocupa un escaño en el Parlamento de Cantabria desde hace ocho años, pero cuenta con una trayectoria política que ha pasado inadvertida, con escasas intervenciones, poco protagonismo, ejercido desde la segunda fila y sin dar a conocer su ideario. Es por ello que su nombramiento ha sorprendido incluso dentro de las filas populares y se ha llegado a poner en duda su capacidad para optar a la Presidencia de la comunidad.

Su falta de oratoria quedó patente en el acto de presentación de su candidatura en el que leyó todo su discurso, titubeando en varias ocasiones y perdiendo el hilo del mismo, llegando incluso a tener que disculparse porque "las tarjetas siempre fallan", en una ocasión en la que tuvo dificultades para cambiar de una a otra.