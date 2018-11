Los colectivos animalistas critican la "falta de ética y valentía política" del bipartito en la Ley de Protección Animal

Los colectivos animalistas se muestran "indignados" y "decepcionados" con el proyecto de Ley de Protección Animal presentado este martes por el Gobierno de Cantabria, que no contempla el 'sacrificio cero' ni prohíbe las corridas de toros y los espectáculos con animales, entre otras medidas. Critican la "falta de ética y valentía política" del bipartito en la elaboración de una norma para la que, según estas asociaciones, se ha destinado una cantidad "ridícula".

"60.000 euros para toda una comunidad como Cantabria con el problemón que tenemos de abandono y de tenencia irresponsable es totalmente insuficiente y vergonzoso", subraya la activista defensora de los animales Russell Simoni en conversación con eldiario.es, quien ha asegurado que no descartan movilizaciones para protestar contra esta ley.

Sobre uno de los aspectos más polémicos de esta norma, el 'sacrificio cero' de perros y gatos, Simoni carga con dureza contra el Ejectutivo, señalando que es posible alcanzarlo "si la gestión la lleva una protectora y la subvención se destina a voluntarios que sin ánimo de lucro trabajan en favor de los animales". En este sentido, pone como ejemplo a los municipios de Laredo, Castro Urdiales, Colindres, Santoña y Noja que llevan tiempo trabajando en esa línea y que han demostrado que se consigue.

"Aquí todavía hay muchos amigos en empresas de exterminio que tratan a perros y gatos como si fueran plagas", denuncia esta activista, lanzando un dardo al PRC y al PSOE e insistiendo en que para el 'sacrificio cero' "no hace falta más dinero, sino que se gestione de manera diferente, es decir, por voluntarios". "Los políticos demuestran, una vez más, no estar a la altura de lo que pide la sociedad", lamenta Simoni.

Toros y Gata Negra

Respecto a las corridas de toros, Simoni sostiene que para los colectivos animalistas no ha sido una sorpresa que no se prohibieran porque este animal "siempre es el gran olvidado en las leyes de protección animal de toda España, exceptuando Catalunya y Canarias". "Siempre se le deja fuera", lamenta.

No obstante, sí califica de "terrible" que fiestas como la Gata Negra de Carasa sigan adelante "con lo fácil que podría ser sustituir al animal y hacer algo más simbólico, como se ha hecho en otros lugares de Europa y que, además, ha supuesto que haya más visitantes". En relación a ello, recuerda que hay un convenio europeo ratificado por España en febrero de este año que prohíbe la utilización de animales domésticos en este tipo de espectáculos.

En definitiva, aunque valora como un avance que no se permita fauna salvaje en los circos y que se endurezcan las multas, considera que no es suficiente. "Así no hay manera de combatir el maltrato", resalta, "no solamente se trata de imponer unas sanciones más cuantiosas, hay que hacer campañas de sensibilización y de esterilización, y tiene que haber convenios políticos entre el Gobierno y los veterinarios", sentencia esta activista.

Así pues, Simoni considera que "queda todavía mucho trabajo por hacer" y que los políticos "se quedan en la superficie". "Van a actuar sobre las consecuencias y no sobre las causas del problema y siguen sin tocar los puntos calientes", lamenta, haciendo hincapié en que con esta ley "nos vamos a quedar en la cola respecto a las comunidades vecinas en breve".

Oportunidad perdida

La primera formación política en posicionarse en contra de esta norma ha sido PACMA, que cree que "se queda corta" y que constituye una "oportunidad perdida" para legislar en favor de los animales. Asimismo, destaca que se queda, tal y como está diseñada, "muy por detrás" de las leyes de protección animal modificadas recientemente en otras comunidades autónomas, como Galicia o Madrid.

"Parece que prohibirá los circos con animales salvajes, lo cual es una buena noticia, pero no establece el 'sacrificio cero' ni las medidas necesarias para alcanzarlo; tampoco impide la celebración de espectáculos y celebraciones populares con animales, ni los festejos taurinos", argumenta el partido animalista, que aclara que no propone "medidas mágicas" para el 'sacrificio cero' sino "de sentido común y aplicación en otros países del mundo".

Por su parte, el Colegio de Veterinarios de Cantabria sí se muestra a favor de esta ley, señalando que es "modera y avanzada". En una entrevista en la Cadena SER, su presidente, Juan José Sánchez, defiende que "sí apuesta por el 'sacrificio cero' de la forma adecuada, con medidas educativas y sancionadoras en su caso, para evitar el abandono animal, que es la prioridad".

Al mismo tiempo, valora como positivo las medidas educativas establecidas en la ley, el aumento de la financiación para las protectoras de animales y el incremento de las sanciones, así como la mayor transparencia sobre los centros de acogida de animales de compañía.