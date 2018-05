El feminismo cántabro exige a Rajoy que dote de presupuesto el pacto de Estado contra la violencia machista

El clamor feminista que inunda Cantabria desde el pasado 8M, en consonancia con el resto del país, sigue intacto. Prueba de ello son las movilizaciones que se han llevado a cabo desde entonces para protestar contra la sentencia de 'la Manada' y el sistema judicial enmarcado en la cultura del patriarcado. Este miércoles, el feminismo se ha vuelto a echar a las calles en 40 ciudades de España, entre ellas Santander, para exigir al Gobierno de Rajoy que dote de presupuesto el pacto de Estado contra la violencia machista bajo el lema 'Compromiso= Presupuesto'.

Cerca de doscientas personas, mujeres en su mayoría, se han concentrado frente a la Delegación de Gobierno a las 19.30 horas con pancartas y carteles que reflejaban críticas al Gobierno del PP y a su política en materia de género. Y es que los PGE solo contemplan la aportación de manera directa de los 80 millones que administra el Ejecutivo. El pacto de Estado completaba los 200 millones con transferencias: 20 a los ayuntamientos y 100 a las comunidades autónomas, pero el proyecto presupuestario supedita estos fondos al sistema de financiación autonómica.

Como consecuencia de ello, más de 300 asociaciones feministas han firmado un manifiesto, que se ha leído en esta concentración, en el que llaman a "contestar a este gobierno machista, indolente y que nos engaña". Han denunciado que los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años -30 en lo que va de 2018 que han sido recordadas mediante un acto-homenaje-, "no generan la alarma social suficiente para que el PP cumpla su promesa de mínimos".

"No es que no haya dinero", ha asegurado la portavoz que ha enunciado el discurso, "es que sus prioridades son otras: el aumento del presupuesto de Defensa en 819 millones (el 10,7% respecto al año pasado) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas", ha criticado. Así pues, ha subrayado visiblemente enfadada que "la dignidad de las vidas del 51% de la población no es una prioridad para ellos".

Sin embargo, esta activista ha hecho hincapié en que no van a permitir que sus derechos "queden en papel mojado", y ha destacado que sin el dinero prometido "no se podrá hacer política feminista para construir una sociedad justa y libre, donde vivamos vidas dignas de ser vividas". Finalmente, ha cuestionado al presidente del Gobierno y a la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, "cuánto valen las vidas de las mujeres", y ha concluido defendiendo que "la lucha sigue". "¡Nos vemos en las calles!", ha arengado a la marea feminista allí presente, "¡Ni una menos!", ha exclamado entre aplausos.

A la movilización cántabra, organizada por la Plataforma Feminista, se han sumado los sindicatos CCOO y UGT que consideran "intolerable" que el Gobierno "desoiga el clamor de las mujeres y la ciudadanía, que reclama recursos suficientes para atajar la violencia machista".

Además de la concentración y la lectura del manifiesto, se han hecho distintas acciones, como recordar nombre a nombre las víctimas por violencia de género y la descripción de sus asesinatos al tiempo que se ha colocado en la Porticada una especie de exposición con lo que suponen los recortes del Gobierno en la lucha contra esta lacra.