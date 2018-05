Una marea feminista cántabra vuelve a dictar sentencia contra 'la Manada'

Cientos de personas en su mayoría mujeres se han vuelto a echar a las calles este viernes en Santander para mostrar su indignación ante la sentencia de 'la Manada' que considera que no hubo violación a la joven que denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de cinco hombres en las fiestas de San Fermín de 2016. La capital cántabra se ha sumado a la ola de manifestaciones que se han convocado por todo el país para "dejar claro la postura mayoritaria del movimiento feminista" respecto al fallo judicial.

Tras la concentración que se llevó a cabo el mismo día que se conoció la condena de nueve años de prisión a los cinco acusados por abuso -en lugar de los 22 por agresión sexual que pedían la Fiscalía y la acusación-, la asamblea abierta feminista de Cantabria volvió a llamar a la movilización ante lo que consideran una vía para "dar carta blanca a violadores y asesinos". Y la respuesta ha sido masiva.

Una marea feminista ha inundado las calles, 2.000 personas según la organización, desde la Plaza de Numancia hasta la sede de la Delegación del Gobierno, bajo los lemas 'No fue abuso, fue violación' y 'Hermana, yo sí te creo'. Y es que se han exhibido durante todo el recorrido innumerables carteles y pancartas con mensajes de apoyo a la víctima y de "indignación, rabia e impotencia" frente a la sentencia y al juez del voto particular, Ricardo Javier González, que pidió la absolución de los procesados.

Al final de la marcha, el colectivo feminista ha leído un manifiesto que ha englobado el sentir generalizado ante el escenario que dibuja esta resolución, recurrida por la Fiscalía, para las mujeres de este país. "Vivo en un país en el que no se considera agresión sexual que cinco hombres me metan de noche en un portal, agarrándome de las muñecas, cuando estoy en estado de embriaguez, aprovechando su evidente superioridad física y numérica", ha denunciado una de las portavoces de la asamblea.

Seguidamente, ha procedido a relatar los acontecimientos que a juicio de los magistrados no son susceptibles de este delito: las simultáneas penetraciones sin preservativo, grabadas entre jaleos y sin "la más mínima muestra de estar disfrutando de la situación" por parte de la víctima, entre otros. "Siete vídeos explícitos en los que se ve cómo me humillan y me vejan", ha detallado la representante del colectivo sobre lo que ha sufrido la joven. "No hay agresión sexual aunque, dos años después, siga necesitando asistencia psicológica", porque "la educación sexual en mi país nos la ha enseñado el porno", ha sentenciado entre muestras de enfado.

"Carta blanca a violadores"

"Vivo en un país en el que la justicia da carta blanca a violadores y asesinos y me dice que si siento que me van a violar, no puedo entrar en estado de shock" , han criticado desde la Asamblea. "Tengo que gritar mucho, patalear una barbaridad y oponer toda la resistencia física que mi cuerpo me permita para que me hagan daño", han lamentado.

"Vivo en un país en el que aceptar ser violada para poder seguir con vida no se entiende; si les denuncio, me dicen que es mentira, que les quiero joder la vida, aunque no les conozca de nada; y si no les denuncio, me dicen que por qué no lo hago si es verdad", ha explicado con indignación la portavoz del colectivo.

Finalmente, el manifiesto ha recriminado que en este país sigamos "cosificando a las mujeres hasta el punto de que "no tienen claro cuándo estamos disfrutando y cuándo estamos sufriendo", para terminar por denunciar que antes de tener 25 años "podré volver a encontrarme en cualquier calle, en cualquier fiesta, en cualquier ciudad" a los cinco condenados. "Pero seguiré luchando con un objetivo muy claro: como decía la yaya, 'que lo que no tuve para mí, sea para vosotras', hermanas", ha concluido la activista feminista entre una sonora aclamación de las presentes.

Esta movilización coincide con el día en el que se ha conocido que la comisión del Gobierno que revisará los delitos sexuales del Código Penal, tal y como anunció días atrás el ministro, Íñigo Méndez de Vigo-, está formada por 20 hombres y ninguna mujer. Asimismo, se lleva a cabo de forma paralela a la iniciativa impulsada estos días en redes sociales bajo el hashtag 'Cuéntalo' en la que las mujeres han revelado diferentes situaciones de abuso y agresión sexual que han sufrido a lo largo de sus vidas. Una etiqueta que también ha recogido testimonios de políticas y cargos públicos que aseguran que "es el momento de visibilizar".