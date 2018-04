Las mujeres revelan en Twitter las agresiones sexuales que han sufrido con #cuéntalo

La sentencia que condena a 'la manada' a nueve años de cárcel por abusos sexuales ha indignado a las mujeres. Las manifestaciones de este jueves fueron la respuesta en la calle a un fallo judicial que consideran injusto con la víctima, al librarse los agresores del delito de agresión sexual. En Internet, la reacción ha sido la de desvelar experiencias traumáticas del pasado. Lo han hecho en Twitter con #cuéntalo, un hashtag en el que revelan todo tipo de agresiones sexuales que han sufrido. Desde violaciones hasta comentarios machistas cuando eran menores de edad. Y en situaciones de todo tipo, desde el colegio, una reunión familiar o la consulta del médico.

La mecha de esta iniciativa la han prendido las periodistas Cristina Fallarás y Virginia Pérez Alonso. La primera se ha encargado de impulsar el hashtag, recogiendo en su cuenta de Twitter la mayoría de los testimonios tuiteados. Algo que surgió tras la publicación de un artículo escrito por Pérez Alonso. En el texto hace lo que después se ha convertido en un llamamiento: contar cómo varios hombres intentaron agredirla sexualmente cuando tenía 13 años.

Estos son algunos de los testimonios de #cuéntalo.

Fui violada en la calle, de noche, a punta de navaja, por un desconocido. Mi única obsesión era sobrevivir. Durante mucho tiempo, una parte de mí seguía culpándome. Por la ropa. Por el maquillaje. Por caminar sola de madrugada. #cuéntalo — The Piur 🏳️‍🌈 (@puringerMe) 27 de abril de 2018

Cuando tenía 8 años un hombre se acercó al patio del colegio y se masturbó delante de mí, sin saber yo lo que hacía



A esa misma edad supe lo que era el sexo al preguntarle a mi madre qué era violar porque un chico de clase me dijo que me violaría a la salida #cuéntalo — Irrisoria (@irrisoria) 27 de abril de 2018

Una vez, paseando con un ex, un tío me miró de arriba a abajo como a un trozo de carne (esto me ha pasado muchas veces más) en esta ocasión mi ex me paró en mitad de la calle para gritarme que si alguien me miraba así era porque yo lo buscaba, que no fuera tan guarra. #Cuentalo — Anna (@Menta_yCanela) 27 de abril de 2018

Han pasado 30 años.

Viajaba en tren a Madrid de noche en un compartimento de 6 literas. Salí al baño y un señor me siguió. Me pedía un beso.

Yo me negué y llegó a tirarme al suelo.

Llorando fui donde el revisor y me dijo que no podía hacer nada. #cuéntalo — Tamara (@Tamara81807452) 27 de abril de 2018

Un chico que conocí por redes sociales comenzó a acosarme cuando dejé de contestar tanto a sus mensajes. Me llamaba hasta 30 veces al día. Llegó a enviarme fotos de puertas rotas diciendo "mira lo que pasa porque no me contestas". Más tarde abrió un hilo en forocoches. #cuéntalo — Bebi (@srtabebi) 27 de abril de 2018

Con 20 me violó un amigo. Nos tomamos un par de copas, y no recuerdo nada hasta que desperté con el dolor de sus embestidas.

“Espera a que termine al menos”- me dijo cuando quise quitármelo de encima. #Cuéntalo #lamanada #LaManadaSomosNosotras — Señorita Pepita (@SitaPepita) 27 de abril de 2018

#Cuéntalo Embarazada de 7 meses, desnuda de la cintura para abajo en la camilla, el ginecólogo me dijo que "las mujeres, calladitas, estábamos más guapas" y me dio un azote en el culo porque preguntaba mucho. Me quedé bloqueada y no dije nada. — Beatriz Jiménez (@Beajimenezt) 27 de abril de 2018

Con 12 años, el que era jefe de mi madre, un señor de 40 años, me cogia por detrás y me magreaba con una mano mientras con la otra se masturbaba. Todo un verano. Nunca dije nada. Me daba verguenza. @LaFallaras #Cuentalo — aNa 🎗 (@anamartinezd) 27 de abril de 2018

A mí, @LaFallaras, también me ha pasado.

18 años, fiestas de Sant Joan, Menorca. Un grupo de tíos me rodea entre el gentío, me agarran de un pecho, intentan romperme el sujetador, grito. Un amigo mete el brazo en el círculo y me saca de ahí llena de golpes. No denuncié. #cuentalo — Carmen Buades (@karmenbaobab) 27 de abril de 2018

Con 14 años en un campamento Scout me tocó dormir con mis dos compañeros y con otro de otro grupo Scout, todos de 17 años. El que no era de mi grupo empezó a meterme mano en mitad de la noche mientras le decía a mis compañeros “esto de aquí no sale” 👇🏻 #cuéntalo — Colibrina (@_Colibrina) 27 de abril de 2018

En el hospital haciéndome una ecografía de mama, estaba acojonada porque tenía un bulto, entró un celador, se sentó en la camilla donde yo estaba con las tetas al aire y me puso una mano en el muslo #Cuentalo — Natalia castro (@nataliacastrov4) 27 de abril de 2018

A la campaña también se han sumado varias mujeres conocidas, como políticas, youtubers, escritoras o periodistas. Otras de ellas han pedido que se lean esos testimonios y que se difundan.

Leer vuestras historias es como mirar una película de mi vida. Y yo no soy valiente para entrar en detalles pero estoy aquí. #Cuéntalo — Miare (@MIAREsproject) 27 de abril de 2018

Leed los testimonios de violencia sexual que por iniciativa de @LaFallaras están contando muchas mujeres bajo la etiqueta #Cuentalo. Estremecedor. Hombres, mujeres, es importante que hablemos claramente de estas agresiones: ahora podemos cambiar actitudes y leyes. — Espido Freire (@EspidoFreire) 27 de abril de 2018

13 años, pleno verano, un tío mío dice al resto de varones, mientras las mujeres recogíamos la mesa: “vaya tetas buenas le han salido este invierno”. Dejó de ser mi tío para convertirse en un hombre, un lobo, con capacidad depredadora. Nunca le volví a tratar igual. #cuéntalo — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) 27 de abril de 2018