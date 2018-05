Políticas y cargos públicos se unen a #Cuéntalo relatando la violencia sexual que han vivido: "Es el momento de visibilizar"

La sentencia a 'la manada', que les condena a 9 años a cada uno, ha desatado una oleada de indignación que se ha canalizado en movilizaciones en la calle y en testimonios de mujeres que han decidido no callarse más las agresiones sexuales que han vivido a lo largo de su vida. Lo han hecho en torno al hashtag #Cuéntalo, que iniciaron el viernes las periodistas Cristina Fallarás y Virginia Pérez Alonso.

En situaciones de todo tipo, desde el colegio hasta reuniones familiares o dentro de la pareja, y a todas las edades. La bola de nieve cada vez es más grande y no se limita a usuarias anónimas. A lo largo de esta semana se han unido políticas y cargos y personajes públicos. No es la primera vez. Ada Colau desveló que ha sufrido dos intentos de violación antes de ser alcaldesa y un episodio de acoso sexual después. Teresa Rodríguez denunció públicamente y por vía judicial en diciembre de 2016 a un empresario que se abalanzó contra ella y simuló besarla en un acto en la Cámara de Comercio andaluza

Esta última, secretaria general de Podemos en Andalucía, fue una de las primeras políticas en unirse a #Cuéntalo, narrando un episodio que vivió el primer día de universidad. "Un tipo en bicicleta se me para, me coge las tetas con las dos manos y se va riendo. (...) La ciudad se convierte en una enemiga", contaba la portavoz andaluza.

Primer día de Universidad. El pueblo queda atrás ☺ Camino de la primera clase. Nervios, ilusión, orgullo 😌



Un tipo en bicicleta se me para, me coge las tetas con las dos manos y se va riendo. Miedo, vergüenza, odio 😡 La ciudad se convierte en una enemiga. #cuéntalo — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 27 de abril de 2018

Ayer martes, la exdiputada de Coalición Canaria en el parlamento de la región Dulce Xerach ha revelado la violencia sexual que vivió sin dar demasiados datos porque "quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO". Apartada de la política desde hace tiempo y dedicada profesionalmente a su trabajo en un despacho de arquitectura, Xerach habló de un hecho ocurrido en 1991.

Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife,quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder — Dulce Xerach (@DulceXerach) 30 de abril de 2018

Isabel Lozano, concejala de Igualdad de Valencia por Compromís, también ha contado la agresión que sufrió en su infancia por parte de su profesor de Kárate. Sucedió cuando tenía 10 años, no fue la única alumna y "él siguió dando clases y yo abandoné el kárate". Sus padres, que según ha contado en la SER decidieron como los de otras menores no denunciar, la apuntaron a ballet.

"Me resulta inconcebible que eso pudiera volver a pasar", ha afirmado en la radio sobre los avances que percibe estos años. La edil ha expresado que, aunque hace años que no esconde esta vivencia en su entorno, no ha sido hasta el impulso de #Cuéntalo que no se ha lanzado a hacerlo más público: "Es el momento de visibilizar".

Sufrí abusos sexuales con 10 años por parte del profesor de kárate. Durante las clases. Parece que había otros casos. Pero nadie denunció. Él siguió dando clases y yo abandoné el kárate. Mis padres me apuntaron a ballet. #Cuéntalo — Isa Lozano (@isalozanovlc) 30 de abril de 2018

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra narró el pasado domingo una agresión sexual que vivió en una consulta de un médico por la cual hay un condenado. La política, que acaba de tomar la decisión de abandonar Anticapitalistas, contestó a Fallarás recordando algunos de los argumentos que empleó en el juicio la defensa: si había tardado un día y medio en denunciar y no salió gritando sería porque estaba mintiendo. "Aplicar la perspectiva feminista es saber que un abuso paraliza", razonó Serra en referencia al cuestionamiento que se ha hecho a la reacción de la víctima de 'la manada'.

Un médico utilizó su posición de poder para abusar sexualmente de mí. Cumple condena.

Argumentos q utilizó su defensa:”si tardó un día y medio en denunciar y no salió de la consulta gritando es porque miente”.Aplicar la perspectiva feminista es saber q un abuso paraliza #Cuéntalo — Isabel Serra (@isaserras) 29 de abril de 2018

Otras políticas de primera línea, como Irene Montero, apoyaron inmediatamente el hashtag sin contar experiencias personales con detalles. "Sentir miedo al volver a casa por las noches: fingir hablar por teléfono o pedirle a una amiga que no cuelgue hasta entrar en el portal, correr nerviosa los últimos metros con la llave preparada. Nos ocurre a todas, ahora lo vivimos en común", escribió la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.

Además de políticas, otras famosas se han ido sumando también. La actriz Leticia Dolera, que ya narró este tipo de episodios en su profesión a raíz del #MeToo en un testimonio en eldiario.es, lo hizo el domingo contando una vivencia de sus 15 años: "Calle de poco tránsito. Un chico se me abalanza por detrás y me soba el culo. Me susurra: 'qué buena estás'. Me quedo muda. Se va. Vuelve, hace lo mismo con más fuerza agarrándome las caderas y frotándose conmigo. Grito. Se va. Dos personas me miran. Siento vergüenza".

Marina, concursante de Operación Triunfo 2017 de 19 años, participó en el hashtag ayer "cagada de miedo", en su caso para contar la historia de violencia machista que vive y ha vivido su madre por parte de su padre. "Nos unimos, ahora más que nunca, al "ni una menos". La mujer más fuerte de mi vida, mi mamá. Ya no tenemos miedo #Cuéntalo", escribió.