La Comisión 8 de Marzo insta a tomar la calle para que "se respeten los derechos humanos de la mitad de la población"

"El nivel de violencia que soportan las mujeres no se puede consentir; no puede ser peligroso ser mujer en este país", ha enfatizado Bolado, que ha reivindicado que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres.

Por ello, la Comisión, impulsora de las manifestaciones que todo los años se llevan a cabo el 8 de Marzo en Santander, ha animado a secundar la de este año, a la que se ha puesto "un listón muy alto" y que piensan que va a tener una acogida aún mayor que la de 2017, la mayor hasta la fecha. "Creemos que va a ser una jornada memorable", ha afirmado.

Además, la Comisión también ha llamado a la huelga feminista convocada por los sindicatos --los únicos que pueden convocar huelgas--, en algunos casos de 24 horas y en otros --como UGT y CCOO-- de dos horas por turno.

Pero la huelga "tiene que ser más que eso", ha enfatizado Bolado, que ha puntualizado que llamada no solo es a parar en el ámbito laboral sino en los cuidados y en el consumo.

"Si nos paramos en eso, a ver qué pasa", se ha preguntado, para responderse que "lo que ocurre es que muchas mujeres, por su responsabilidad moral, no se atreven a parar porque no pueden dejar a sus pequeños y a sus abuelos". A ellas les ha instado a colgar delantales en sus ventanas para simbolizar que "no pueden pero quieren" secundar la protesta.

Una convocatoria con la que también se quiere denunciar que, tras cuarenta años de democracia, no se ha conseguido cambiar los estereotipos en la enseñanza, de modo que las niñas no tienen referentes femeninos en campos como el científico, cultural, etcétera.

Por todo ello, Bolado ha instado a apoyar la jornada y si no se puede hacer la huelga, sí al menos salir a la calle porque "no puede ser que se sigan sin respetar los derechos humanos de la mitad de la sociedad", y para que las niñas de hoy vivan con más derechos que sus madres y sus abuelas, ha dicho.

La manifestación, convocada por la Comisión 8 de Marzo y la que se han sumado otras organizaciones, partirá a las 19.30 horas de la plaza de Numancia con destino al Ayuntamiento de Santander donde se leerá un manifiesto conjunto.

Sin embargo los actos con motivo del 8 de Marzo comenzarán por la mañana, sobre las 11.00 horas en la Universidad de Cantabria, donde se celebrarán concentraciones de alumnas en las que participará también profesorado. Habrá un pasacalles y se dirigirán por el túnel de Tetuán hasta el centro.

En la plaza del Ayuntamiento estarán los piquetes sindicales y habrá una concentración convocadas por éstos a las 12.30 horas; momento para el que también se ha organizado una 'quedada' en la plaza Porticada, donde se realizarán diversas actividades hasta la hora de la manifestación.

Según ha dicho Bolado, el Ayuntamiento de Santander se ha comprometido a iluminar de morado su sede, y algunos comercios ya lucen carteles de apoyo a la huelga.