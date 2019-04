Gómez: "Cantabria necesita un Gobierno que defienda una financiación autonómica basada en el coste de servicios"

Así lo ha dicho en el acto central de campaña que se ha celebrado en la Plaza de Alfonso XIII y en el que también han participado el candidato a la Presidencia, Félix Álvarez; África Álvarez, número dos en la lista al Congreso y Rut Pérez, candidata al Senado.

"Un Gobierno con Albert Rivera de presidente", ha sostenido Gómez, que preserve "las mismas oportunidades y los mismos derechos" para todos y "no haga españoles de primera y de segunda categoría".

Pedro "Sánchez prometió, cuando llegó a Moncloa, que iba a tratar la financiación autonómica", ha recordado el candidato cántabro de Cs, en referencia al presidente del Gobierno y líder y candidato del PSOE.

"Sin embargo -ha lamentado- no tardó mucho en cambiar de opinión", por lo que "lo mejor" para Cantabria es que este asunto "no se haya abordado hasta ahora vista su pleitesía a los nacionalistas".

El candidato de Cs al Congreso ha criticado que el PRC "votara a favor" del 'cuponazo vasco' en el Parlamento de Cantabria.

"Los regionalistas han votado a favor de que la segunda autonomía más rica de España no solo no aporte dinero a la caja común, sino que reciba como regalo miles de millones de euros", ha subrayado Rubén Gómez, que ha avanzado que Cs "acabará con el privilegio" que supone el "actual cálculo arbitrario e insolidario" del cupo vasco.

Por otro lado, Gómez ha sostenido que "el mayor enemigo" del sistema educativo español "ha sido el bipartidismo", gracias al cual "nos han mareado" con la LOGSE, LOE y LOMCE. "Cuando conseguimos poner en marcha una mesa de trabajo para sacar adelante un Pacto Nacional por la Educación llegó Sánchez e hizo saltar el acuerdo por los aires", ha dicho.

Una situación que, en su opinión, se ha repetido en Cantabria, donde con la llegada de Pablo Zuloaga a la secretaría general del PSOE se modificó el calendario escolar, una "ocurrencia" que hizo "casi imposible" conciliar en los meses lectivos de junio y septiembre.

"Ciudadanos no va a consentir eso", ha adelantado el candidato al Congreso, que ha incidido en que la formación naranja priorizará "el interés de los alumnos", algo "perfectamente compatible con un calendario escolar que permita la conciliación de nuestras familias".

"Los políticos estamos para dar facilidades, no para dar problemas a las familias de este país y esta región como han hecho populares y socialistas", ha aseverado.

Asimismo, Rubén Gómez ha hecho hincapié en que el "abandono" al que ha sometido a Cantabria el bipartidismo, con el "aplauso cómplice" del PRC, ha dado como resultado que la comunidad autónoma "sea la única" que no tenga conexión con Europa por tren.

"Somos una isla dentro del Corredor del Atlántico", ha manifestado Gómez, que ha remarcado que "no es de recibo que tardemos tres horas en llegar a Bilbao cuando en coche no llega a una hora", ni que "tengamos que cruzar los dedos para que el tren no se quede parado a mitad de camino a Madrid".

"Lo que necesitamos los cántabros es un Gobierno en Madrid que utilice las infraestructuras para vertebrar España y no como si fueran caramelos para intercambiar con los nacionalistas y separatistas a cambio de estar 15 minutos más en la Moncloa", ha concluido.

OPCIONES EL 28A

"Dentro de una semana los españoles vamos a tener la oportunidad de que Albert Rivera lidere un gobierno nuevo, de centro, moderado, liberal y progresista, moderno y regenerador, o tenemos la otra opción, la que ya conocemos, la de Sánchez y sus socios comunistas populistas, con Torra, Puigdemont, Rufián y Otegui".

Así ha comenzado su intervención el candidato de Cs a la Presidencia de Cantabria, que ha puesto de relieve que "ya hemos visto de lo que es capaz Sánchez", que llegó a Moncloa prometiendo que "convocaría elecciones cuanto antes".

Bajo su punto de vista, "echar a Sánchez" de la Presidencia del Gobierno de España "es un asunto de emergencia nacional". Un motivo por el que, según sus palabras, Albert Rivera "ha tendido la mano al PP para formar un Gobierno de coalición" liderado por el presidente de Cs, que "lleva años dando la batalla al independentismo" en Cataluña.

"El próximo 28 de abril tenemos otra oportunidad histórica: doblarle el brazo al bipartidismo", ha enfatizado Félix Álvarez.

Por su parte, la número dos de la lista al Congreso de los Diputados ha apostado por un "turismo innovador" para que España sea "referencia mundial".

Con este objetivo, Cs aprobará un Plan de Turismo Español Horizonte 2030 que "mejore la competitividad y atraiga inversores", a la vez que "diversifica" los modelos turísticos "para atraer visitantes a lo largo de todo el año".

Por último, la candidata al Senado ha destacado que España necesita un Gobierno "comprometido con el medio ambiente", una "prioridad" que no van a abordar quienes han estado "décadas y décadas" gobernando España. "Nosotros no tenemos mochilas", ha indicado, "no debemos favores ni puestos en Consejos de Administración".

Por lo tanto, Rut Pérez ha expresado que Cs tiene "un objetivo muy diferente", que es "llevar a cabo un cambio real a través de políticas que favorezcan el desarrollo ambiental", como la reducción de los residuos a vertedero a través de la prohibición de los productos de plástico de un solo uso, o el Plan Nacional de Reforestación, mediante el que Cs "habrá plantado diez árboles por habitante al final de la legislatura".