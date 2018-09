El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, "celebra el cambio de actitud" de los sindicatos docentes al aceptar sentarse a negociar el calendario escolar del próximo curso y las jornadas reducidas de junio y septiembre en el marco del "insoslayable respeto" a la legalidad vigente.

Fernández Mañanes ha realizado esta afirmaciones a preguntas de la prensa sobre la nueva propuesta negociadora que la Junta de Personal Docente ha remitido a la Consejería. "Ningún problema, sino todo lo contrario, porque es lo que les habíamos propuesto", ha respondido el consejero, quien ha precisado que su departamento convocó el pasado 3 de septiembre a los sindicatos y puso sobre la mesa la negociación del calendario del próximo curso y a los pocos días les presentó un borrador.

En todo caso, ha señalado que intentar aprobar el calendario del próximo curso en este último trimestre del año, como plantea la Junta de Personal Docente, "aportará seguridad y certidumbre". De hecho, ha opinado que "sería bueno que lo hiciéramos todos los años porque es muy deseable que el calendario se conozca con más antelación".

El consejero ha afirmado que una vez alcanzado un acuerdo sobre el calendario escolar, se iniciaría una "segunda negociación", relativa a la jornada reducida de junio de 2019, "en función de la legislación que, en ese mes, esté vigente", tal y como reza textualmente la propuesta de la Junta de Personal Docente.

Mañanes ha recordado que el Parlamento ha mandatado este mismo lunes al Gobierno a que, junto con las familias y los sindicatos, busque acuerdos que pongan fin al conflicto escolar, un escenario que según el consejero "parece que está más cerca", ya que las bases de la negociación en su opinión son ahora "más sólidas y seguras".

"EL MARCO NEGOCIADOR ES EL MARCO LEGAL"

El titular de Educación se ha congratulado de que los sindicatos de la Junta de Personal Docente acepten al fin que "el marco negociador es el marco legal" y ha destacado que no se trata de estar a favor o en contra de la jornada reducida, sino de que el Real Decreto de 2012 impide aplicarla.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada y pendiente de tramitación parlamentaria, contempla la derogación de dicho real decreto en lo que se refiere a horarios en el curso 2019-2020, lo que impediría volver al mismo sistema de jornada reducida en junio de 2019 como pedían los sindicatos docentes.

"No es un capricho, no es una opción aplicar o no la ley, es una obligación aún cuando uno tenga sus reservas", ha añadido Fernández Mañanes, quien ha precisado que está a favor de la jornada reducida y que no tiene "ningún perjuicio ideológico" en torno a este asunto.

En todo caso, ha subrayado que el nuevo modelo de calendario escolar, organizado en bimestres para favorecer el descanso y bienestar del alumnado, ha obligado a adelantar el inicio de curso en septiembre y retrasar el final en junio, lo que ha hecho que haya menos jornadas completas y más reducidas que hace unos años.

Por ello, ha defendido que "si queremos mantener" el nuevo modelo de calendario, en torno al que "parece que hay un cierto consenso", "hay que analizar esas consecuencias y actuar en ese sentido con responsabilidad", para lo que es necesario "sentarnos todos, por primera vez yo creo, y reflexionar de forma seria y profunda".