Cerca de 25.000 personas exigen unas pensiones dignas al Gobierno de Rajoy en una manifestación histórica en Santander

Miles de personas, cerca de 25.000 según Comisiones Obreras y UGT, han recorrido este sábado las calles de Santander en una manifestación "histórica", convocada por ambos sindicatos para exigir pensiones públicas "dignas, seguras e intocables" y un sistema "sostenible que perdure en el tiempo".

La marcha ha arrancado a las doce y media de la Plaza de Numancia y ha llegado una hora después a los Jardines de Pereda, tras una pancarta en la que podía leerse 'Por unas pensiones dignas'. Los participantes, personas mayores pero también jóvenes, han coreado durante el recorrido consignas como "esta batalla la vamos a ganar" o "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden".

Entre los asistentes destacaban, además de representantes de los trabajadores que han organizado la iniciativa, dirigentes públicos y miembros de distintos partidos, como el presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta, la socialista Eva Díaz Tezanos; el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga; la jefa del Legislativo, Lola Gorostiaga; consejeros del Gobierno, diputados y concejales de los dos partidos, así como también de Podemos e Izquierda Unida, caso de la parlamentaria morada Verónica Ordóñez o el edil de IU en Santander Miguel Saro.

Al término del recorrido, los sindicatos han calificado de "masiva" e "histórica" esta manifestación por las pensiones, y han cifrado en más de 20.000 -e incluso cerca de 25.000- los asistentes a la misma. También han agradecido a partidos como el PRC y PSOE que hayan apoyado "sin reservas" esta movilización y han avisado en cualquier caso que esta cita es "un punto y seguido a las demás que vendrán, porque no vamos a parar aquí".

Problemas y soluciones

Además de los representantes de la Federación de Pensionistas Jubilados de CCOO en Cantabria, José Antonio Calderón, y el secretario general de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT, Higinio Martínez, también han intervenido los líderes de ambas formaciones, Carlos Sánchez y Mariano Carmona, quienes han expuesto los "problemas" del sistema de pensiones y las "soluciones" para que sea sostenible y con prestaciones "públicas dignas, intocables y seguras", solución que consiste en "presión y negociación".

"No hay otra solución", ha advertido el portavoz de UGT, para explicar que tiene que haber "presión en la calle" para que los gobernantes sientan "el aliento en la nuca" de la sociedad y propiciar así que haya "firmeza en las mesas" de negociación.

El sindicalista ha indicado que el objetivo de las movilizaciones que se vienen desarrollando por las pensiones -concentraciones, asambleas o esta "gran" movilización- tienen como fin último "cambiar las políticas" llevadas a cabo por el Gobierno del PP, con las que se ha mostrado muy crítico, al igual que su homólogo de CCOO.

Así, tras aclarar que ambos sindicatos no se van a "pelear" con quienes convocan otras manifestaciones, sino que las van a apoyar "todas" -"es lo único que tenemos", ha expresado sobre las mismas- Carmona ha censurado medidas de los últimos años, como la reforma laboral, o también que se haya "intentado privatizar" servicios públicos como la sanidad o la educación.

"Se lo han cargado todo"

"Se lo han cargado absolutamente todo y ahora van a por las pensiones", ha alertado Carmona, para quien esto es algo que no ha ocurrido "de la noche a la mañana", sino que ha sido "premeditado". Así, ha recordado que en el sistema de prestaciones "había mucho dinero", y lo han dejado "esquilmado", porque los dirigentes se han dedicado a "vaciar la hucha de las pensiones", que "son nuestros ahorros", ha enfatizado.

"El sistema público de pensiones estaba perfectamente protegido y blindado pero mueve mucho dinero que interesa y mucho, y ahora el Gobierno se lo quiere cargar para dar paso a los planes privados y para ello se ha inventado un facto de sostenibilidad que en realidad se tendría que haber llamado un reparto de la pobreza"

Joven recriminando a Rajoy que se ría de sus abuelos. | ANDRÉS HERMOSA

Sobre las últimas propuestas realizadas por el Ejecutivo, como la revalorización del 0,25%, el líder de UGT en Cantabria ha considerado que se trata en realidad de una "devaluación", porque dicho incremento está condicionado a que el balance de la 'caja' de la Seguridad Social sea positiva, y "no lo va a ser nunca".

Asimismo, ha considerado que las pensiones mínimas deben subir "muy por encima" del IPC, y ha censurado que se pretenda vincularlas a la esperanza de vida, pues se traduce en "repartir el mismo dinero" entre más personas, algo que "no debemos consentir".

También ha defendido Carmona que las prestaciones de orfandad y viudedad se integren en la denominada 'caja única' en vez de que pasen a depender de los presupuestos, los generales del Estado y los de las comunidades autónomas, ante lo que ha advertido de la posibilidad de que se "diluyan" las prestaciones. Y, de todas formas, ha sentenciado que "ya es hora que suban las pensiones a las viudas".

Siete soluciones

"Dicen que las pensiones públicas tienen muchos problemas, entre ellos el demográfico porque la gente vive más tiempo, lo cual no debería de ser un problema sino motivo de satisfacción", ha comentado por su parte el líder de CCOO, tras reconocer que "sí es un problema la baja tasa de natalidad pero porque las personas que no tienen garantizado el empleo o la vivienda con esta pobreza y desigualdad que nos caracteriza, no pueden pensar en fundar una familia".

Pero, al igual que ha hecho su compañero de UGT, el líder de Comisiones ha puntualizado que los sindicatos no solo tienen "quejas" sobre el sistema actual, sino que ofrecen también "soluciones", que él ha agrupado en "siete", una "para cada día de la semana".

De este modo, ha ido desgranando los planteamientos de los representantes de los trabajadores para garantizar unas pensiones dignas, ahora y en el futuro, como por ejemplo -ha citado- derogando la reforma laboral, para que haya más empleo y de calidad, lo que implica más contribuyentes y mayores contribuciones.

También ha pedido menos amnistías fiscales y fraude, y que las contribuciones a la Seguridad Social se destinen solo a pagar las pensiones y "no otras cosas". En este punto, ha recordado el superávit que había hace años en el sistema, que se destinó a crear un fondo de reserva -la conocida hucha de las pensiones-, de la que "nueve de cada diez euros han volado".

Y para que el sistema sea sostenible hay que frenar también la devaluación salarial o implantar otro modelo fiscal para que "paguen más quienes más tienen" y evitar los paraísos fiscales, ha apuntado el líder de CCOO.

Tras exponer estas y otras soluciones, Carlos Sánchez, --que ha celebrado ver cómo "empiezan a romperse las costuras de la indignación", en alusión a la afluencia a ésta y otras manifestaciones--, ha concluido su intervención asegurando que el sistema "es sostenible", y que por lo tanto "se defiende, gobierne quien gobierne". En este punto, ha reiterado que "la verdadera amenaza" para el sistema en la actualidad es el Ejecutivo del PP.

Finalmente, el secretario general de los jubilados de UGT ha considerado que "bajar las pensiones es generar pobreza, la misma pobreza que están provocando las reformas laborales y las políticas del Gobierno", en tanto que su homólogo de CCOO ha apelado a que "las pensiones deben ser públicas, prioritarias, intocables y dignas". "No admitimos la excusa de que el Estado no tiene dinero para pagarlas", ha zanjado.