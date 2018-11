PP censura el "oportunismo" del PSOE y le acusa de "regalar el oído a todos" con promesas

De esta manera, ha respondido en un comunicado a las afirmaciones realizadas por el edil socialista tras reunirse con representantes del comité de empresa del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (SMTU).

Según ha señalado Quirós, "en tres años y medio de legislatura Casares no se ha preocupado nunca de las condiciones laborales ni económicas" de los trabajadores de este servicio y "ahora que quedan seis meses para las elecciones finge interés e inquietud por puro oportunismo político".

A su juicio, al portavoz socialista "no le importan ni los trabajadores". "Lo único que le preocupa es arañar unos cuantos votos y antepone eso al interés general del servicio y al de los propios santanderinos", ha apostillado.

Frente a esto, Quirós ha subrayado que "la dirección del SMTU trabaja buscando siempre lo mejor para el servicio, para los trabajadores y para los usuarios".

En palabras del concejal, "la voluntad negociadora de la dirección en relación a la oferta de empleo es inequívoca y sigue abierta a escuchar a los trabajadores y analizar sus propuestas, pero cualquier diálogo requiere de disposición por las dos partes".

Asimismo, ha resaltado la "apuesta permanente por la mejora del servicio y de las condiciones laborales de la plantilla", que se pone de manifiesto de nuevo en los compromisos de estabilización de empleo, cobertura de plazas y aumento salarial ya asumidos.

El concejal de Movilidad Sostenible ha reiterado que, a través de la oferta pública de empleo, se van a cubrir 15 plazas en el servicio, el máximo permitido por la tasa de reposición, la mayoría de ellas para conductores, tal como conoce desde hace tiempo el comité de empresa.

Además, también se han establecido las bases para la promoción interna en diez categorías, aunque lamenta que el comité de empresa "no haya querido siquiera empezar a negociar" y haya optado por poner "trabas a cualquier vía de diálogo", una actitud "poco constructiva".

Igualmente, se ha apostado por la estabilización del empleo interino planteando ejecutar de una sola vez y en este mismo año la estabilización de los 31 conductores que reúnen las condiciones para acogerse a la medida aprobada por el Gobierno central.

Según ha recordado Quirós, hasta este 2018 no ha sido posible adoptar esta medida y ha sido, a raíz del acuerdo incluido en los Presupuestos Generales del Estado de este año, cuando se ha permitido aplicar esta herramienta para estabilizar el empleo de aquellos interinos con más de 3 años de antigüedad.

La normativa estatal permite estabilizar esos empleos en un plazo de 3 años, pero en el SMTU se ha optado por aplicar la medida de una sola vez antes de que acabe 2018, ha señalado el edil.

A todo esto se añade la subida salarial contemplada para 2019 y el proceso de promoción interna, "medidas todas ellas que reflejan la voluntad de la dirección del servicio de mejorar las condiciones económicas y laborales de la plantilla", ha dicho.

Quirós ha insistido en que todas estas mejoras, así como la aprobación de la oferta de empleo y la de estabilización, se han ido adoptando tan pronto como la normativa estatal lo ha permitido.

En este sentido, ha recordado a Casares que desde 2007 no se ha podido sacar oferta de empleo porque no estaba permitido, "ni en el SMTU ni en la mayor parte de los servicios, y no sólo en Santander, sino en todas las administraciones".

"El portavoz socialista lo sabe perfectamente", ha apostillado Quirós, que ha instado a Casares a dejar de prometer "fórmulas mágicas" e intentar plantear alguna medida "real y legal".

Según ha señalado el concejal, "es muy fácil prometer la luna y tratar de congraciarse con todos cuando uno está en la oposición, pero gestionar la realidad y atender todos los intereses en juego es muy diferente".

"Lamentablemente al señor Casares y a los suyos sólo se les da bien lo de dar palmaditas en la espalda", ha sentenciado Quirós, quien ha agregado que "eso puede servirles para lograr algunos votos, pero no basta para gestionar una ciudad ni una región".