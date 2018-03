Piélagos pospone el Pleno de este jueves con motivo de la huelga feminista

El Ayuntamiento de Piélagos aprobó anoche trasladar el Pleno ordinario del mes, previsto para este jueves, 8 de marzo, -jornada en la que se conmemora el Día de la Mujer- al próximo martes 13.

Así lo acordó la Corporación en una sesión extraordinaria y urgente convocada por el equipo de gobierno PRC-PSOE para debatir este asunto entre todos los grupos municipales y los tres concejales no adscritos, ya que la modificación del pleno -cuya celebración fue fijada por acuerdo plenario el 14 de julio de 2015, cuando se estableció que se celebraran el segundo jueves de cada mes- debe ser decidida por toda la Corporación municipal.

En esta ocasión, la modificación se ha planteado y llevado a cabo al coincidir el pleno con la convocatoria de huelga organizada con motivo del Día de la Mujer trabajadora.

Al inicio de la sesión el PSOE recordó que la alcaldesa, Verónica Samperio, no tiene potestad para cambiar la fecha de los plenos ordinarios, modificación que respaldaron los socialistas, regionalistas e IU, aunque fue rechazada por los ediles no adscritos Elba Castanedo, Juan Carlos Martín y Montserrat Luezas. Mientras, el portavoz del grupo municipal de AVIP, Luis Sañudo se abstuvo. A la sesión no asistieron ni el edil de esta última formación, José Antonio Castañera, ni los concejales del grupo municipal del PP.

La regidora cerró el turno de intervenciones, antes de la votación, y reconoció haberse sentido "coartada y presionada" para ejercer sus derechos y también para asegurar que lo ejerzan el resto de trabajadores y representantes públicos.

También defendió la necesidad de la sesión extraordinaria porque cualquier posible modificación del acuerdo hecho hace dos años y medio requiere de un nuevo acuerdo plenario.

Samperio subrayó que el derecho a huelga es "fundamental y de titularidad individual, pero de ejercicio colectivo". "En mi caso concreto, a nivel personal, el 8 de marzo, mi agenda como alcaldesa está vacía, pero otra cosa es que yo tenga que obligar a mis compañeros a ejercer esa protesta", indicó.

"Yo no tengo ningún poder ni efectivo, ni moral para obligar a nadie a que se una a mi apoyo a esta huelga, lo que sí tengo es obligación de asegurar los servicios mínimos y esos están asegurados en el Ayuntamiento de Piélagos", concretó.