El Pleno acuerda destinar 529.000 euros a obras pero solo aprueba dos de los cuatro proyectos

Sin embargo, solo se han aprobado dos de los cuatro proyectos, los del pabellón José Ramón Sanchez y el de La Casona. El proyecto de acondicionamiento y rehabilitación del suelo del Pabellón José Ramón Sánchez, por importe de 195.188 euros, ha salido adelante con los votos favorables de PRC, PSOE y PP, y el voto en contra de IU y el concejal no adscrito Javier Fernández Soberón, que advierten que la solución que se propone no garantiza que no vuelvan a surgir los mismos problemas.

Mientras, el proyecto de remodelación de espacios en el Barrio La Casona, con una inversión de 122.090 euros, se ha aprobado con el voto a favor de PRC e IU, la abstención del PP y el voto en contra de Fernández Soberón y del PSOE, que no están de acuerdo en la supresión del lavadero y consideran que "invertir en chapuzas es un error".

Se han rechazado los otros dos proyectos: el de urbanización de la plaza de la calle Santa Ana, por importe de 95.310 euros; y las obras de urbanización y mejora del entorno en el Barrio Almirante Churruca, por 116.402 euros, en ambos casos con el voto en contra del PSOE, IU y Soberón, la abstención del PP y el único voto a favor del PRC.

La modificación de créditos aprobada es la misma que el Pleno rechazó en la sesión extraordinaria del pasado 11 de noviembre con el voto en contra del PSOE -exsocio de gobierno del PRC-, del PP y del concejal no adscrito Javier Fernández Soberón, que hoy se han abstenido tras criticar que el equipo de Gobierno ha vuelto a presentar la misma propuesta al Pleno sin ningún tipo de cambio y sin negociación ni acuerdos.

DINERO PARA OBRAS NO PARA PAGAR DEUDA

El alcalde, Francisco Ortíz (PRC) les ha agradecido el voto ya que de esta forma, "se evita que 529.000 euros adicionales vayan a la amortización anticipada de deuda", a la que ya se han destinado este año más de 800.000 euros. Además, ha destacado que se invertirán en obras "necesarias y muy solicitadas por los vecinos".

Leticia Martínez ha explicado que IU ha apoyado la modificación de créditos porque "no queremos que el dinero vaya a los bancos", y ha señalado que la parte correspondiente a los proyectos no aprobados de Churruca y Santa Ana "se queda en las arcas municipales", lo que "dará opción a entre todos poder modificar los proyectos" para que sean "los necesarios".

Toda la oposición considera que estos dos proyectos son "insuficientes e incompletos", y que suponen para estas zonas un agravio frente a los barrios en los que se han realizado proyectos integrales. Asimismo, reprochan al equipo de Gobierno que no haya tenido en cuenta sus aportaciones para mejorarlos.

También le acusan de incumplir el acuerdo unánime del pasado mes de junio, en el que se aprobaron las obras a realizar, al no incluir el proyecto para dotar de aceras a la calle Mediterráneo y no destinar "ni un euro" a Guarnizo.

En el Pleno de hace dos semanas, la oposición impuso su voluntad ante un PRC en minoría al acordar -con la abstención de IU- dejar sobre la mesa los cuatro proyectos con la idea de mejorarlos, pero han vuelto al Pleno exactamente igual.

La portavoz del PRC, Maica Melgar, les ha replicado que los proyectos los han hecho profesionales y ha tildado de "osadía" que cuestionen los criterios técnicos. "No son chapuzas; chapuzas y baches es lo que vamos a tener que hacer si no se aprueban estas obras", ha dicho.