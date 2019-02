Trabajadores de Parques y Jardines se manifiestan coincidiendo con la mesa de contratación

Trabajadores del servicio de Parques y Jardines han realizado hoy una manifestación, de 10 a 11 de la mañana, desde la Plaza de Pombo hasta el Ayuntamiento de Santander, en la que han vuelto a pedir la dimisión del concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós. Esta nueva protesta coincide con la mesa de contratación, que se reúne a las 12 para analizar el informe de Intervención sobre el plan de solvencia de la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa.

El comité de empresa ha criticado que la mesa se reúna precisamente hoy, "justo" cuando el jefe de servicio, Fidel Díez de los Ríos, que es quien ha hecho el pliego y sabe cada partida económica, está de vacaciones. Vacaciones firmadas por el concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, ha remarcado el presidente del comité, Oscar González (USO).

El comité ha emplazado a los trabajadores a una nueva concentración el próximo miércoles, 6 de marzo, esta vez en el parque Manuel Llano de Cazoña, en hora aún por determinar, y a la asamblea que se celebrará el día antes a las 13.30 horas.

El presidente del comité ha denunciado que desde el Ayuntamiento se está presionando a la empresa "para que no nos deje más tiempo del programado" para realizar las acciones de "presión" y "defender nuestros derechos laborales", por lo que ha pedido a los trabajadores puntualidad en el retorno a sus puestos para evitar problemas.

"No nos van a amedrentar, estamos defendiendo una causa digna", ha reivindicado.

Por otro lado, el comité de empresa ha reiterado que después de estudiar todo el proceso y su posible adjudicación definitiva a la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa, "tomará todas las medidas pertinentes en todos los campos, incluyendo el judicial, no sólo en lo concerniente a la adjudicación, si no a las "raras decisiones" -dice- de los miembros que han tomado parte en la mesa de contratación, incluso aunque no tuvieran voz ni voto pero que sí presionaron", tal y como afirma en un comunicado.