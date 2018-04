Las familias dan la espalda a la encuesta sobre el calendario escolar

El resultado de la encuesta promovida por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria sobre el nuevo calendario escolar no ha puesto de manifiesto ningún dato "alarmante" que haga reconsiderar una vuelta al modelo anterior, por lo que el departamento que dirige Francisco Mañanes ha garantizado su continuidad en el próximo curso.

Así lo ha manifestado este viernes la directora general de Innovación, Isabel Fernández, quien ha sido la responsable de dar a conocer el resultado del sondeo que se llevó a cabo entre el 28 de febrero y el 9 de marzo a través de la plataforma digital educativa YEDRA y que tenía como objetivo evaluar la repercusión del nuevo sistema en torno a cuatro grandes ejes: rendimiento del alumnado, proceso de enseñanza, conciliación y clima escolar.

Según los datos aportados por la Consejería, la encuesta ha sido completada por 40.000 personas, una cantidad nada despreciable aunque con un resultado muy desigual al desglosarse las cifras. De hecho, una de las cuestiones más relevantes es que las familias de Cantabria con hijos en edad escolar no han hecho los deberes. De las casi 60.000 que estaban llamadas a participar, tan solo lo han hecho 11.800.

Es uno de los datos más llamativos en una encuesta que parece tener poco recorrido, no solo por la baja participación de las familias sino porque aun es pronto para poder sacar conclusiones sobre el efecto del nuevo sistema bimestral en el proceso de aprendizaje del alumnado, tal y como reconocen desde la propia Consejería.

Los datos de participación se desglosan así: en Educación Primaria ha participado el 67% del alumnado, el 26% de las familias, el 56% del profesorado y el 87% de los directores. Y en Educación Secundaria ha sido el 40% del alumnado, solo el 14% de las familias, el 68% del profesorado y el 83% de los directores. Así, en ambas etapas educativas los directores de los centros han sido los más cumplidores y las familias las menos, lo cual ha "alarmado" y "preocupado" a la Consejería, ya que precisamente había sido este último colectivo el que más había demandado que se recabara su opinión. "Tendrán que ser las familias las que respondan", ha manifestado Fernández al ser preguntada por esta cuestión.

En cuanto al contenido, en Primaria más de un 50% del alumnado y de un 70% de los directores creen que el sistema bimestral interrumpido por una semana de vacaciones es positivo para el rendimiento, mientras que las familias lo consideran negativo. Sin embargo en Secundaria, alumnos y familias manifiestan que prefieren la vuelta al modelo anterior.

No obstante, la directora general de Innovación ha subrayado que el nuevo calendario todavía es "muy joven" para sacar conclusiones y ha considerado que son necesarios al menos cuatro cursos -lleva aplicándose dos- para poder tener una valoración más ajustada.

Por otro lado, la encuesta ha puesto de manifiesto una cuestión que ha sido el principal caballo de batalla de la FAPA (Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnos) y es que el "principal problema" es la conciliación de la vida laboral y familiar, algo que "ya sucedía con el calendario anterior". Fernández ha subrayado que es una cuestión en la que debe implicarse todo el país y ha defendido que el departamento que dirige Francisco Fernández Mañánes está siendo "proactiva".

Ahondando en esta cuestión, la directora general de Innovación ha dejado caer que la Consejería accederá a la de las peticiones hechas por la FAPA en relación a la apertura de los centros escolares hasta las 14.00 horas en los meses de septiembre y junio, cuando los estudiantes de Infantil y Primaria tiene jornada reducida. "Tiene visos de tener solución", ha manifestado Fernández, que ha apuntado que la Consejería buscará la implicación de los ayuntamientos.

La Consejería ha hecho entrega del resultado de la encuesta al Consejo Escolar.

Respecto al proceso de enseñanza, aunque hay "contradicciones", la evaluación apunta que es necesaria una "racionalización" de las tareas en las épocas de vacaciones, de modo que no haya una "desconexión" pero sí se "garantice el descanso" de los alumnos. En este sentido, los estudiantes de Bachillerato se han quejado porque a la vuelta de los periodos no lectivos tienen muchos exámenes, "con lo cual no hay descanso".

Donde sí ha habido unanimidad es en resaltar que ha favorecido positivamente el clima escolar. Así lo afirman más de un 80% de los encuestados.

"Claramente la conciliación es el aspecto más sensible y perjudicado; la convivencia el más beneficiado y en cuanto al rendimiento es susceptible de seguir siendo analizado porque el nuevo calendario es muy joven, mientras que hay que conseguir una racionalización de los deberes", ha resumido Fernández.

Por su parte, el presidente del Consejo Escolar, Emiliano Corral, ha resaltado que el resultado de la encuesta es "coincidente" con el informe presentado hace unos días por este órgano y que revela que hay "ciertos problemas" en los periodos de descanso vinculados a la conciliación y a la racionalización de las tareas.

Además, Corral ha afirmado que esta encuesta es "perfecta", negando cualquier polémica dada las críticas de algunos sindicatos por considerarla un menosprecio hacia los integrantes del órgano consultivo.

Finalmente, Fernández ha indicado que el resultado de la encuesta se tendrá en cuenta al igual que el informe del Consejo Escolar a la hora de elaborar la propuesta de calendario del próximo curso, una cuestión a la Consejería da "prioridad máxima" porque su deseo es resolverlo cuanto antes.