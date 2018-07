Una pancarta en la Delegación del Gobierno reclama "unas fiestas libres de agresiones sexistas"

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha desplegado este viernes, en la fachada principal de su sede en Santander, y coincidiendo con el inicio de la Semana Grande de Santander, una pancarta con el lema 'Por unas fiestas libres de agresiones sexistas'.

La iniciativa es similar a las desarrolladas en varios ayuntamientos españoles durante las fiestas veraniegas, tras el suceso de 'La Manada', ocurrido el año pasado durante la celebración de San Fermín en Pamplona.

"TOLERANCIA CERO" CONTRA LOS ATENTADOS A LA LIBERTAD SEXUAL

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, impulsor de esta iniciativa, ha defendido, en un comunicado, los valores de "igualdad y respeto" en las relaciones entre las personas y ha reivindicado la "tolerancia cero" a las conductas que atenten contra la libertad sexual.

Zuloaga ha expresado su "rechazo" a la "minoría" de varones que no muestran un respeto a la igualdad y a la libertad sexual y ha advertido que "los comportamientos delictivos sean investigados y perseguidos".

Además, el delegado del Gobierno ha animado a las mujeres que sientan que se ha atentado contra su libertad sexual el mensaje de "que no duden en ponerlo en conocimiento de las instituciones". "Las apoyaremos y atenderemos", ha dicho Zuloaga, que ha recomendado primero acudir al hospital y luego denunciarlo.

Por otra parte, Zuloaga ha apelado a la colaboración de todos para erradicar todo tipo de violencia sobre las mujeres, tal y como --ha recordado-- apunta el Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado, según ha dicho, con un "gran" consenso político y social.

"Entre todos y todas podremos disfrutar de las fiestas, el verano, los conciertos y los encuentros entre amigos en un clima de diversión y respeto", ha dicho.

En la pancarta instalada en la fachada de la Delegación del Gobierno en Cantabria, se insta a adoptar una "actitud activa" contra las agresiones sexistas' y se anima a los ciudadanos a hacer uso de los distintos mecanismos que las Administraciones Públicas ponen a su servicio para denunciar agresiones sexistas: el teléfono 112 de Emergencias Cantabria, el 091 de la Policía Nacional, el 062 de la Guardia Civil y la aplicación móvil AlertCops.

El delegado del Gobierno también ha agradecido a los medios de comunicación que ayuden a transmitir este mensaje a todas las personas de nuestras ciudades y pueblos para, "entre todos hacer desaparecer las conductas de agresión y abuso sexual".

VIOLENCIA SEXUAL EN CANTABRIA

La Delegación del Gobierno ha aludido a la macroencuesta realizada en 2015 desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad sobre las situaciones de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o de la ex pareja vividas por mujeres mayores de 16 años, que en aquel momento en Cantabria eran un total de 257.000, según el ICANE.

Según la encuesta, de estas mujeres, un total de 1.542 (un 0,6%) manifestó haber vivido cualquier tipo de situación de violencia sexual en dicho año.

Además, 11.586 de cántabras reconoció haber sido víctima de tocamientos de tipo sexual, o alguna otra cosa de tipo sexual que no quería, mientras que 4.120 mencionaron que el agresor había intentado obligarle a realizar cualquier tipo de acto sexual que no quería realizar.

Otras 6.437 manifestaron que el agresor había intentado obligarle a tener relaciones sexuales que al final no tuvieron lugar y 3.605 aseguraron haber sido obligadas a mantener relaciones sexuales cuando no quería, por ejemplo, amenazándola, sujetándola y poniéndola en una situación en la que no podía decir no.

Por otro lado, durante el primer trimestre de 2018 se denunciaron en Cantabria un total de 24 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lo que supuso un 26,3% más que en el mismo periodo de 2017, cuando se registraron 19 denuncias.

De estas, una denuncia fue por agresión sexual con penetración y el resto por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, siete de ellas en Santander.