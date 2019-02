El resto de sindicatos del Gobierno se suma a protesta de TÚ y CSIF por las "promesas incumplidas" de Revilla

El resto de sindicatos del comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha decidido sumarse a la concentración convocada por TÚ y CSIF para el próximo jueves, 21 de febrero, ante la sede del Ejecutivo regional para denunciar las, según denuncian, "promesas incumplidas" del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, con los empleados públicos.

Hace unos días, sindicatos convocantes explicaron que el pasado 23 de enero, Revilla se comprometió a "dar respuesta a reivindicaciones importantes" exigidas por estos sindicatos a lo largo de la legislatura en materia de empleo, convenio, relaciones de puestos de trabajo, concursos de méritos o comisiones de servicio, entre otras cuestiones, y por ello reclaman ahora al presidente que cumpla.

Este lunes se ha celebrado una reunión de los sindicatos con representación en el Gobierno de Cantabria en la que el resto de organizaciones ha acordado sumarse a la concentración, que será a partir de las 10.00 horas, coincidiendo con la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno, ha informado TÚ.

En la concentración, los delegados de personal de los sindicatos protestarán por, según señalan, el "olvido" de Revilla sobre "todas laspromesas" que hizo a los representantes de los trabajadores, de lascuales, según se quejan, "ninguna se ha llevado a cabo".

Como ejemplo, han asegurado que el pasado 23 de enero Revilla se comprometió a modificar una serie de cuestiones de índole laboral pendientes, que provienen de compromisos anteriores y que requieren cambios en el convenio colectivo, como son el disfrute del Día del Docente para el personal laboral, aun sin resolver, o cuestiones relativas a las titulaciones exigibles para el desempeño delpuesto, como el reconocimiento de bombero forestal para el personal de montes.

Además, los convocantes han señalado que a lo largo de la legislatura el Gobierno adquirió otra serie de compromisos que --dicen-- "se han quedado en palabras y buenas intenciones" y que afectan sobre todo al capítulo de retribuciones y derechos laborales.

También como muestra, han denunciado que se han quedado "en papel mojado" acuerdos como el recientemente firmado con elInstituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que reconoce las especiales condiciones en las que prestan servicio los trabajadores de estos centros, al igual que otro acuerdo también firmado y queafecta al ámbito laborales de carreteras en el que se recuperan algunos de los derechos perdidos en 2011, como era el pago de las horasextras y volver a su jornada habitual.

"Se firman pero no se ejecutan", han criticado los convocantes, que han asegurado que hay otros "compromisos pendientes" en otros ámbitos del Ejecutivo, como en Educación, Presidencia o Medio Ambiente.

En este último aspecto, han censurado que el Gobierno siga sin reconocer reivindicaciones laborales del colectivo de planes hidráulicos.

"El presidente Revilla afirmó de forma clara en la reunión mantenida con él, que 'el dinero había que sacarlo de donde fuera' ante todas las organizaciones sindicales. A día de hoy no sabemos nada al respecto ni se nos ha trasladado ninguna respuesta", han criticado los sindicatos, que creen que se les está "tomando el pelo" y lo ven con un "nuevo engaño" del Gobierno a sus empleados.

Estos sindicatos han recordado que "falta muy poco tiempo" para que el Ejecutivo PRC-PSOE agote la presente legislatura y, por ello, han pedido que se les de una "respuesta ya", al menos --dicen-- a aquello a lo que Revilla se ha comprometido.

A juicio de los convocantes, y a juzgar por la "falta" de resultados, la gestión de Personal del Gobierno saliente es "muy deficiente". "Está muy claro que su interés por los trabajadores que hacen funcionar la Administración pública es nulo", han dicho.

Así, han criticado el "abandono" de importantes cuestiones queafectan al conjunto del personal funcionario, como la no actualización de las fichas de puesto de trabajo, la no convocatoria de los concursos de méritos prometidos, o la no resolución de los que están en marcha.

Han denunciado que ha habido una "única convocatoria" de Oferta de Empleo Público en cuatro años, cuando --dice-- debería ser anual, y tambien critican que la "promesa estrella de un concurso abierto y permanente para funcionarios "se ha quedado en agua de borrajas".

También aprecian una "nula voluntad" en el Ejecutivo de reglamentar los cambios de puesto por motivos de salud para funcionarios, recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"El tiempo de acaba, la legislatura también. Ha llegado el momento de salir a reivindicar que se cumpla lo prometido hasta el máximo que sea posible", han aseverado.