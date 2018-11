No, el Gobierno de Navarra no ha prohibido canciones de Amaral y El Canto del Loco por machistas

Un diputado de UPN ha difundido una ficha llamada 'No me cantes violencias' de un programa educativo, Skolae. Desde Educación explican que es "rotundamente falso" que proponga censurar temas como Sin ti no soy nada

Detallan que se trata de un "material educativo" para analizar letras de canciones, no necesariamente las citadas en el texto sino las que escuche el alumnado actualmente

El programa está implantado como experiencia piloto desde el pasado curso. La actividad concreta sobre letras de canciones trata de "cuestionar el modelo de hombre y mujer que muestran, si es sano y saludable"