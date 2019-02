Solo Bildu recoge la propuesta de Uxue Barkos al cuatripartito de concurrir juntos a las Generales

Una de las primeras en reaccionar a la convocatoria de Elecciones Generales el próximo 28 de abril ha sido la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, que después de criticar al PSOE por “llamar a la ciudadanía a solventar la incapacidad de acuerdos políticos”, se ha puesto en precampaña y ha adelantado que en los comicios nacionales “se va a producir un claro ataque al autogobierno de Navarra”, y ha llamado a "las fuerzas del cambio" a que “llevar una representación conjunta a las Cortes Generales (…) en defensa clarísima del autogobierno de Navarra y de un proyecto progresista para el conjunto de la ciudadanía".

La presidenta no ha ofrecido más detalles sobre su propuesta, y puede que ya no lo haga nunca, porque sus compañeros de Gobierno se han apresurado a borrarse de sus planes. Todos menos EH Bildu, que ha aprovechado las circunstancias para poner presión en el tejado de Geroa Bai: Adolfo Araiz, ha animado a la coalición nacionalista a sumarse a una candidatura conjunta de cara a las elecciones generales del 28 de abril aunque Podemos e Izquierda-Ezkerra descarten esta posibilidad. Y, por si acaso, ha recordado la "triste experiencia de 2015 y 2016, cuando Geroa Bai dijo que no y quisieron presentarse solos", informa Europa Press.

EH Bildu apuesta “un bloque político en el conjunto del Estado" con fuerzas nacionalistas que van desde el PNV hasta la CUP. Y Araiz ha recordado que su proyecto ya "se ha concretado para las elecciones al Parlamento europeo en la coalición que vamos a hacer con ERC, BNG y otras fuerzas asturianas o canarias". Araiz ha restado importancia a los reparos que podría poner Geroa Bai a concurrir juntos un mes antes de las elecciones forales y municipales al asegurar que son "espacios políticos muy diferenciados".

Y hasta ahí las respuestas positivas. Porque el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha afirmado que su formación tiene "muy claro" que no concurrirá junto con las fuerzas del cuatripartito a las elecciones generales del 28 de abril y ha afirmado que "esa fórmula ya se planteó hace tres años, en las anteriores generales, y no se vio viable". También la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra y coordinadora general de Izquierda Unida de Navarra, Marisa de Simón, ha descartado "en principio" el planteamiento de la presidenta ya que su I-E representa "la izquierda transformadora no nacionalista".

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado por su parte que "el debate es si el nacionalismo tiene representación o no, si el PNV es clave o no". En su opinión, los ciudadanos “van a elegir entre los partidos que defendemos que formamos parte de un proyecto común que se llama España o aquellos partidos que quieren romper nuestro país, y eso se llama independentismo, eso se llama nacionalismo, se llama Geroa Bai, EH Bildu y todos los catalanes con el revoltijo de siglas correspondiente", ha asegurado.

Desde el PSN, María Chivite ha afirmado que ve a Barkos y a Geroa Bai “muy nerviosos, de ahí su apelación a concurrir con otras formaciones" y ha recordado "el batacazo que se dieron en las anteriores generales, donde solo consiguieron 14.000 votos". La socialista ha señalado que "pretender hacer creer que el nacionalismo vasco va a ir a Madrid a defender el autogobierno de Navarra suena a chiste" ya que el objetivo del nacionalismo es "avanzar hacia la autodeterminación".