Tumban por segunda vez la candidatura crítica de Maiorga Ramírez y se anuncian nuevos recursos a tres días de las primarias de EA

Los miembros de la Comisión de Organización Electoral (COE) de Eusko Alkartasuna han rechazado este martes el recurso interpuesto por Maiorga Ramírez, líder del sector crítico del partido, contra la decisión no admitir su candidatura a la Secretaría General del partido. La Comisión ha respondido al recurso a tres días de que se celebren las primarias y -al haber únicamente una candidata alternativa- da luz verde a que se proclame a Eva Blanco como secretaria general de EA.

La Comisión Electoral invalidó la candidatura de Maiorga Ramírez, tras anular cinco de los siete avales que presentó en Iparralde. La normativa aplicada por la COE establece que, para que una candidatura sea válida, los candidatos deben presentar 50 avales, y un mínimo de 5 avales por cada una de las 5 organizaciones territoriales -Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Navarra e Iparralde. En este caso, Eva Blanco presentó 60, y Maiorga Ramírez, 400. No obstante, en Iparralde, la COE invalidó a Ramírez cinco de los siete avales por diversos motivos como la ausencia de un DNI o el equivalente francés o porque venían firmados por terceros sin que constara un poder o autorización. Por tanto, la Comisión declaró así como única candidata válida a Eva Blanco, representante del sector oficial. Maiorga Ramírez recurrió la decisión del COE, y hoy ha recibido el rechazo a ese recurso, un segundo portazo que ha encendido aún más la polémica interna que vive el partido fundado por Carlos Garaikoetxea en 1986.

En su argumentación, Ramírez expuso que no había podido acceder al censo de Iparralde hasta el viernes por la noche por haber estado cerrada la sede tanto jueves como viernes, una afirmación que el COE no niega en su justificación. La COE explica que "se facilitó al precandidato el teléfono directo de la coordinadora territorial y se le pidió a esta que se pusiese urgentemente en contacto con él". Asimismo, no se niega que el censo fuese entregado a Maiorga Ramírez mediante un sobre en el tablón de anuncios de un bar durante la tarde del viernes, día en el que finalizaba el plazo para presentar avales. La COE ha asegurado en su justificación que "siendo la primera vez que el partido organiza un proceso de primarias, esta comisión hará constar estas cuestiones para su mejora".

El líder del sector crítico, Maiorga Ramírez, ha anunciado ya la interposición de un recurso ante la comisión de Garantias. Los plazos para la respuesta a ese nuevo recurso son limitados, teniendo en cuenta que las primarias se celebrarán -de ser necesario- el próximo 25 de octubre. Desde el sector crítico han afirmado que "van a agotar todas las vías hasta conseguir devolver la palabra a la afiliación" y califican de "aberración democrática" el anular el derecho de la afiliación a elegir a su secretario general: "¿Qué credibilidad va a tener Eva Blanco ante la afiliación y el resto de partidos?".