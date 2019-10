Maiorga Ramírez, líder del sector crítico de EA, formaliza su recurso ante la Comisión Electoral

El líder de EA en Navarra y parlamentario de EH Bildu, Maiorga Ramírez, ha recurrido ya formalmente ante la Comisión de Organización Electoral (COE) de Eusko Alkartasuna la anulación de su candidatura a la Secretaría General de la formación. La COE ha invalidado la candidatura de Maiorga Ramírez, tras anular cinco de los siete avales que presentó en Iparralde, en el territorio vascofrancés. La Comisión declaró así como única candidata válida a Eva Blanco, representante del sector oficial.

La normativa aplicada por la COE establece que para que una candidatura sea válida, los candidatos deben presentar 50 avales, y un mínimo de 5 avales por cada una de las 5 organizaciones territoriales -Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Navarra e Iparralde. En este caso, Eva Blanco presentó 60, y Maiorga Ramírez, 400. No obstante, en Iparralde, la COE invalidó a Ramírez cinco de los siete avales por diversos motivos: 3 avales no aportaron DNI, 5 por no estar los avalistas al corriente de las cuotas, otros 3 porque los avalistas no constan en el censo, 4 avales están duplicados, 1 no coincide con el DNI aportado, 2 no indican el candidato avalado, 1 no aporta un supuesto poder otorgado, y 2 están fuera de plazo.

El líder del sector crítico ha expresado en una entrevista a este periódico que "la justificación que han dado es absolutamente improcedente porque la normativa vigente establece la necesidad de presentar 50 avales sin especificar de qué territorios. Se constata que había una voluntad expresa de impedir que la afiliación pudiese votar. El 4 de octubre, la Comisión de Garantías dijo con claridad que no se podían establecer cuotas territoriales de avales para poder ser candidato".

Por el momento, no se conocen los plazos de los que dispone la Comisión de Organización Electoral para responder a este recurso.