Huelga feminista: a las mujeres nos sobran los motivos

Sí, a las mujeres nos sobran las razones para hacer Huelga feminista este 8 de marzo, pero es que, en realidad, nos sobran las razones para hacer huelga durante todo el año y todos los años que nos queden de vida.

Uno de los lemas de la huelga de 2019 es #Masde1000Motivos, y se refiere a que tenemos más, muchísimos más, de 1000 motivos para parar el mundo el día 8 de marzo. Un paro que se concreta en 4 ámbitos: el laboral, el estudiantil, el de consumo, y el de cuidados. Los ejes básicos de cada uno de estos paros ya los conocemos, son los mismos del año pasado:

Las mujeres paramos en lo laboral para visibilizar los trabajos precarios, la brecha salarial, la expulsión del mercado laboral. Las mujeres paramos en el ámbito estudiantil, por la brecha de género en las carreras científicas o tecnológicas, por las tasas académicas, por la poca representatividad de las mujeres en la educación, somos muchas y se nos ve poco. Las mujeres paramos de consumir ese día por la insostenibilidad de un sistema neoliberal brutal que explota a las más débiles en maquilas y ofrece productos a bajo precio a costa del sufrimiento de millones. Las mujeres paramos los cuidados ese día, que equivale a decir que el ámbito reproductivo en el que se nos confina es un espacio poco visible y escasamente reconocido, queremos corresponsabilidad en los cuidados.

Hay muchas más razones, lógicamente he citado algunas muy brevemente para ilustrar por qué paramos en esos cuatro espacios, pero lo que realmente hacemos las mujeres con la huelga del día 8 de marzo es exigir, que no suplicar, derechos para todas, y proponer, que no suplicar, medidas para la igualdad real.

Hemos alcanzado en el Estado español, también en Navarra, unas cotas de igualdad formal que no habíamos conocido nunca antes, pero, al mismo tiempo, estamos viendo cómo la igualdad real, la que se traduce en formalización de los derechos, se aleja cada vez MÁS, y no solo eso, estamos asistiendo a un ataque sin precedentes a los derechos de las mujeres por quienes afirman sin inmutarse que la violencia de género no existe, por quienes comparan a las feministas con genocidas, por quienes, en definitiva, y con el amparo de una sociedad que se dice tolerante, pero que lo que hace es permitir conductas y palabras que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, quieren retroceder a una edad de piedra en la que las mujeres volveríamos a estar confinadas al espacio doméstico, en labores reproductivas y, por supuesto, sin representación en las esferas públicas.

Ante este furibundo ataque a nuestros derechos las mujeres respondemos con feminismo, la única ideología política, el único sistema, que pone en el centro a las personas y que habla de igualdad entre mujeres y hombres, que nos permite construir un mundo más justo y más solidario. Además, tenemos una herramienta fundamental, que se mostrará en las calles este 8 de marzo, y es la sororidad, el pacto entre mujeres, que va muchos más allá de la amistad, que “hilvana hilos violetas para marcar nuevas estrategias que construyan otro mundo posible” (Celia Amorós).

Y porque creemos profundamente en ese otro mundo posible, en el que las mujeres, todas las mujeres, las de aquí, las de allá, las racializadas, las mujeres con discapacidad, las lesbianas, las mayores, las jóvenes, las científicas, las trabajadoras del hogar, seamos ciudadanas de primera, con derechos, no con privilegios otorgados por el sistema patriarcal. Construiremos ese mundo en el que la mitad de la población no piense que puede explotar a la otra mitad, ni sexual, ni laboral, ni reproductivamente. Construiremos entre todas ese mundo feminista que exigimos este 8 de marzo y hacemos nuestras las palabras de Audre Lorde “no seré libre en tanto una sola mujer en el mundo no lo sea”.

Es una carrera de fondo, llena de obstáculos, pero venceremos, como dice el dicho:

Abajo el patriarcado que va a caer.

Arriba el FEMINISMO que va a vencer.