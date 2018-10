El 30% de los nuevos contratos firmados en Navarra son por ETT, el porcentaje más alto del Estado

Los datos de la contratación en Navarra presentan una realidad preocupante, comparados incluso con otras zonas del Estado. Si bien el número de personas desempleadas registradas en las Agencias del Servicio Navarro de Empleo se situó al finalizar septiembre en 33.115, con lo que la tasa de desempleo en Navarra es del 9,93% frente al 15,28% de media en España, la tasa de temporalidad ofrece una realidad bien distinta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística denunciados por CCOO, Navarra es la comunidad donde más se contrata por ETT: un 30% de las nuevas contrataciones utilizan ese método, que precariza la situación de los trabajadores.

"Cuando se habla de las tasas de paro conviene no ser triunfalista, ni hacerlo en clave electoral. Todos los gobiernos basan sus expectativas de éxito en las elecciones en los datos económicos, y no solo en Navarra", denuncia Pili Ruiz, responsable de Formación de CCOO Navarra, que añade que la preocupación por la calidad del empleo "no debería ser solo cosa de los sindicatos".

A juicio de la central, esta tendencia negativa puede consolidar la temporalidad y la rotación en el mercado laboral de Navarra. Si en el conjunto del Estado un 3,4% de las personas asalariadas están contratas por ETT, en Navarra esa cifra se incrementa hasta un 6,2%.

Se crea así, a juicio de Ruiz, un "mercado dual", donde conviven sectores protegidos, con derechos, "y otros nuevos que se incorporan y no los tienen". Esta situación va a afectar a las carreras de cotización, "especialmente en el caso de las mujeres, que puede cronificar no solo la brecha salarial, sino la de pensiones", alerta la sindicalista.

Según datos aportados por CCOO, hasta el 94% de los contratos son temporales en Navarra, con lo que la “ultratemporalidad se consolida”: el 40% de los contratos que se firman son para 7 días o menos, cuando en 2008 eran el 22%.

Mas allá de la tasa de desempleo total, CCOO alerta de las “enormes grietas que tiene nuestra economía”, que dificultan “una salida de la crisis integradora y solvente” para los trabajadores más afectados por la precariedad. “Si la disminución de las cifras del paro se hace a costa de la temporalidad y de una alta rotación, generaremos una economía que condena a la inestabilidad a la gente trabajadora”, denuncian desde el sindicato.

CCOO considera que en caso de utilizarse las ETT, “estas deberían servir únicamente para picos puntuales de trabajo, para cubrir bajas o para atender tareas secundarias de las empresas”. Sin embargo, los datos muestran que “algunas empresas las están utilizando para puestos estructurales”, por lo que demanda a la inspección de trabajo que “extreme la vigilancia en estos casos”. De acuerdo a los datos del Ministerio de Empleo, en Navarra el 48,5% de las empresas arroja más de un 20% de temporalidad y un 40,6% entre un 0 y un 20%.

En la misma línea, CCOO ha destacado que si en 2005 una persona acumulaba 2,2 contratos, en 2017 de media cada trabajador o trabajadora acumuló 3,2 contratos, con lo que “la rotación ha aumentado notablemente”.

Jóvenes y mujeres, peor todavía

Una precarización de las condiciones que afecta especialmente a jóvenes y a las mujeres. 8 de cada 10 contratos parciales que se hacen lo firman mujeres, y además una mujer navarra cobra 8.000 euros menos que un hombre, denuncian. Estos datos hacen que en la carrera de cotización la mujer salga especialmente perjudicada. Si la pensión media en Navarra para los hombres es de 1.525 euros, para la mujer la pensión media es de 1.012,68, es decir que las mujeres pensionistas cobran un 33% menos que los hombres.

Hasta 8.200 paradas llevan más de dos años sin empleo, son paradas de larga duración, situación que se extiende hasta las 9.300 personas menores de 35 años.

La tasa de cobertura por desempleo correspondiente al mes de agosto, último dato disponible, es del 51,9%, por lo que más de la mitad de las personas desempleadas carecen de cobertura en este sistema, exactamente un 52,9%. Si se tiene en cuenta al conjunto de la población desempleada, el número de personas paradas sin cobertura en Navarra se cifra en 17.290 personas.

"Hemos perdido una ocasión importante a la hora de pactar el plan de empleo, que hubiera dado cierta coherencia a las medidas que ponen en marcha desde los distintos departamentos", concluye Pili Ruiz.