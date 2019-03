Casado y Esparza dicen que el acuerdo para las elecciones les hace "fuertes" para "frenar hoja de ruta rupturista"

El presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de UPN, Javier Esparza, han firmado este miércoles el acuerdo alcanzado entre ambos partidos para concurrir juntos en las próximas elecciones generales, forales y municipales, una alianza que les hace "más fuertes" y con la que quieren "frenar la hoja de ruta rupturista".

El acuerdo marco de colaboración política e institucional ha sido suscrito por los líderes de ambos partidos en un acto celebrado este mediodía en un hotel de Pamplona y al que han asistido los principales cargos y representantes de UPN y PPN.

Tanto Casado como Esparza han puesto en valor este acuerdo con el que "aúnan fuerzas" en un momento de "dispersión de partidos y fragmentación". En un contexto, además, en el que "si se consolidan cuatro años más de un gobierno abertzale y nacionalista, aliado con los comunistas, Navarra puede dejar de ser lo que hasta ahora ha sido".

En este sentido, Pablo Casado ha resaltado que "hoy es un día muy importante para el constitucionalismo en España" y, refiriéndose al fallecimiento de José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución, al que han homenajeado con un minuto de silencio, ha criticado que "algunos quieran reescribir la historia" de la transición y de una Constitución "ejemplar".

Una "reescritura" de la historia, ha agregado el presidente del PP, que "afecta a Navarra", una comunidad que "ocupa un papel fundamental en la defensa de la Constitución".

"Acertamos de nuevo al aunar fuerzas en un momento en el que coinciden varias citas electorales", ha argumentado el líder del PP sobre el acuerdo alcanzado entre ambos partidos, a través del cual UPN se compromete a apoyar la candidatura de Pablo Casado a la Presidencia del Gobierno central. Por su parte, el PP se compromete a apoyar la candidatura de Javier Esparza a la presidencia del Gobierno de Navarra.

Además, el dirigente 'popular' ha puesto de relieve que el acuerdo alcanzado representa "un instrumento para evitar una hoja de ruta de ruptura del nacionalismo excluyente y el comunismo en Navarra". Y ha advertido de que Navarra es "base de operaciones del anexionismo abertzale y del nacionalismo más excluyente".

Frente a ello, ha defendido que Navarra "no es apéndice y anexo de nada ni nadie" y ha remarcado que "tiene una historia suficientemente intensa como para depender de los anhelos nacionalistas y anexo suicidas de algunos partidos que están gobernando".

"Si en Navarra se consolidan cuatro años más de un gobierno abertzale, nacionalista, aliado con los comunistas, puede dejar de ser lo que hasta ahora ha sido", ha alertado Casado, quien ha llamado a "unir fuerzas para que el constitucionalismo sea mayoría".

LLAMA AL PSN A "REMAR" CON EL CONSTITUCIONALISMO

En este punto, ha hecho un llamamiento a las fuerzas de izquierda en Navarra a "remar en la misma dirección", en alusión al PSN. Y ha considerado que los socialistas deberán decidir "en qué lado están, si están del lado del constitucionalismo o del lado del independentismo que además está intentando llegar a una coalición electoral".

"Quiero pensar que el PSN no quiere la anexión a Navarra al País Vasco, por tanto, estoy convencido de que no tendrán ningún inconveniente en apoyar a Javier Esparza si es el candidato más votado del constitucionalismo. Yo hoy lo he dejado por escrito", ha subrayado.

A su juicio, "lo importante es mantener una Navarra foral, española y europea y ahí nos vamos a encontrar". "Seré el primero que alentaré y apoyaré a Javier Esparza si tiene que recabar esos apoyos a mantener este acuerdo y, además, se pueda llegar a un gobierno constitucionalista que es urgente para esta tierra", ha aseverado.

UN CONTEXTO "TREMENDAMENTE COMPLEJO"

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha agradecido a Pablo Casado su visita en "un momento relevante, a las puertas de unas elecciones en un contexto tremendamente complejo", con "independentistas que cuestionan de forma permanente el país, un independentismo excluyente y rupturista".

"Cataluña hace unos años era un riesgo y se ha convertido en un peligro inminente para la unidad constitucional, la igualdad de todos los españoles y el modelo de sociedad", ha advertido Esparza, para quien en Navarra "también están ocurriendo cosas que tienen que ver con lo identitario".

En su opinión, la Comunidad foral está "en ese mismo riesgo en el que estuvo Cataluña hace 10 años". "Navarra es esa Cataluña de hace 10 años", ha alertado Esparza, quien ha considerado "fundamental frenar al nacionalismo vasco en Navarra, que está faltando al respeto a la inmensa mayoría de la sociedad que no es abertzale".

Por ello, se ha comprometido a trabajar para que "el independentismo no decida nada en relación a España" y "no sea quien determine quién preside nuestro país" y "si hay presupuestos o no". Y ha expresado el "compromiso serio" de UPN de "no pactar con los independentistas con los que quieren romper España".

Sobre este último aspecto, Pablo Casado también ha expresado su "compromiso" de "no pactar con los independentistas, que son excluyentes e insaciables". Y ha afirmado que mientras "hace 20 años o hace 10 años se podía llegar a acuerdos con partidos que se definían como nacionalistas, con los que no se puede aprobar nada es con los independentistas".

"No se puede negociar la soberanía nacional. Ni UPN ni el PP pactarán nunca con el independentismo, algo que otros partidos no pueden decir", ha subrayado, al ser preguntado por si el Partido Popular pactará con nacionalistas.

CONTENIDO DEL ACUERDO

En concreto, en el acuerdo suscrito entre ambos partidos, UPN y PP fijan que se establecerán los "mecanismos oportunos" para incorporar a los representantes designados por ambos partidos políticos en las elecciones forales, locales y generales y que la determinación de la colocación de los candidatos se llevará a cabo mediante acuerdo entre los presidentes de ambas formaciones.

Además, el acuerdo recoge que corresponderá a UPN tomar aquellas decisiones cuyo objetivo pretenda "el mejor resultado electoral" en la circunscripción de Navarra.

En el caso de que llegue a plantearse la reforma de la Constitución o la del Amejoramiento del Fuero, ambos partidos se comprometen a "mantener una posición común previo acuerdo de sus respectivos presidentes".