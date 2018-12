Claroscuros de la economía española 2019

Tres instituciones internacionales dieron en el mes de noviembre, casi al unísono, un fuerte varapalo económico al Gobierno: el FMI, la Unión Europea y, en menor medida, la OCDE. ¿Las fuerzas del mal vuelven a reunirse para azotar a nuestro pobre y desolado país o hay causas reales para estar preocupado?

Me inclino por lo segundo. Todas estas instituciones vaticinan que el PIB este año crecerá por debajo de lo inicialmente previsto. También coinciden en aventurar que la desaceleración continuará el próximo ejercicio. Muy probablemente acierten. ¿Es esto culpa del Gobierno actual? Creo que no. ¿Puede remediarlo? Creo que tampoco, incluso en el hipotético caso de que se aprobaran los presupuestos. Pasaremos a justificar todas estas afirmaciones.

La herencia de Rajoy, a pesar de las alharacas propagandísticas, no fue tan buena. El crecimiento del PIB y del empleo encubrían otras miserias y no solo el trabajo precario, los guetos sociales, los desequilibrios territoriales o el alto grado de endeudamiento público. En pocas palabras seguíamos con el mismo modelo productivo obsoleto precrisis, absolutamente inadecuado para enfrentarse a los desafíos del futuro. Sin política industrial y sin política de ciencia y tecnología era imposible cambiar de rumbo la economía, a pesar de las mejoras de los indicadores coyunturales que, en muchos casos, venían sobrevenidos por impulsos internacionales ajenos a nuestra voluntad, entre ellos la política de facilidades monetarias del Banco Central Europeo o la evolución del precio del petróleo.

En mi opinión, hacer frente a estos desafíos requiere tiempo y una legislatura larga. Sánchez no tiene ese tiempo, así que ha optado por abordar algunos temas sociales urgentes y por izar alguna bandera que le permita airear sus señas de identidad progresistas, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo con el IPC o el Plan de Empleo Juvenil.

No parece que las subidas fiscales, ni la aparición de nuevos gravámenes, como el impuesto de transacciones financieras, puedan cubrir el incremento de los gastos sociales previstos en el acuerdo presupuestario con Podemos, así que han saltado con bastantes razones las alarmas en las instituciones internacionales. Parece difícil que el Gobierno pueda mantener la senda prevista de reducción del déficit público en un año preelectoral. En este contexto quizás lo mejor que le puede ocurrir a Sánchez es que no consiga aprobar los presupuestos y pueda llevar a cabo alguna o algunas actuaciones simbólicas que le reconcilien con su electorado con un coste calculado para el erario.

He leído con atención, y algo de asombro, el acuerdo del proyecto de ley de presupuestos para 2019 que firmaron Sánchez e Iglesias y, si bien hay medidas relacionadas con la política de ciencia y tecnología y con la transición energética, no he encontrado ninguna referencia a la política industrial y de competitividad. ¿En qué estamos pensando? ¿Alguien cree que incrementando el presupuesto de Ciencia y Tecnología en 300 millones de euros y aumentado 300 becas predoctorales y otras 300 posdoctorales podemos cambiar de modelo productivo? Nuestra economía seguirá dando tumbos al albur de la evolución de la economía internacional y los caprichos, por el momento benévolos, de la dirección del Banco Central Europeo. Mientras tanto, en mi opinión, seguiremos instalados en la crisis, a pesar del incremento del PIB y el empleo, sin un modelo regulación social y económico estable.

De hecho, la economía europea e internacional muestran claros signos de desaceleración. La economía europea crece a un ritmo del 1,9 % y se espera que el próximo año el crecimiento esté algunas décimas por debajo de esta cifra. El crecimiento en Alemania y Francia, nuestros dos principales mercados exteriores, es realmente débil. El comercio mundial sigue mostrando síntomas de cansancio. El crecimiento del comercio mundial en 2018 se estima en un 3,9 %, por debajo del registrado en 2017, y las previsiones indican que se situará aún por debajo de este nivel el próximo ejercicio. Las guerras comerciales, la nueva ola de proteccionismo, las tensiones políticas entre bloques y la crisis de gobernanza mundial no salen gratis, así que el sector exterior seguirá restando décimas al crecimiento del PIB de la economía española (y ello a pesar de la mejora de la competitividad de la empresa exportadora española). Todo habrá que dejarlo descansar en el comportamiento de la demanda interna, consumo (público y privado) e inversión en construcción y capital fijo. Los hogares no ahorran, el sector público no controla el déficit y el sector exterior no tira de la economía. Mal asunto. No parece un modelo muy sostenible a medio plazo. En este contexto la mejor noticia es que probablemente se retrase el fin de las facilidades financieras y el Banco Central Europeo decida seguir manteniendo una política monetaria laxa.

Haría bien Sánchez en no estar tan preocupado por marcar tan de cerca a Iglesias. Más bien haría mejor en mirar ese boquete que han dejado en el centro el PP y Ciudadanos preocupados por el ascenso de Vox. Es el espacio socialdemócrata, aquel que propone que se puede compaginar una política social y económica de progreso sin poner en cuestión los resultados y equilibrios macroeconómicos. Antonio Costa en Portugal y Macron en Francia debieran ser su inspiración, con los que además puede liderar un discurso profundamente europeísta.