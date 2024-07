Francia ya podrá discutir; ahora toca frenar a la ultraderecha

El puntaje históricamente alto de la extrema derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas se reflejó en los alarmados titulares de los principales medios de comunicación internacionales. Entre las reacciones se encontraban un “terremoto”, un “colapso asombroso” provocado por la “arrogancia y el desdén por sus conciudadanos” de Emmanuel Macron. Pero, a pesar de la inminencia de la catástrofe potencial que ahora enfrenta Francia –la extrema derecha nunca ha estado tan cerca del poder desde el régimen colaboracionista de Vichy–, muchos en el centro político todavía luchan con la idea de unirse para mantener fuera a la Agrupación Nacional (RN).

Macron mezcló irresponsablemente a la extrema derecha con la izquierda durante la campaña, afirmando que los “dos extremos” conducirían a una “guerra civil”. Su retórica equiparó falsamente a la odiosa extrema derecha con una coalición de partidos de izquierda (el Nuevo Frente Popular, NFP) que aspira a la igualdad y la justicia social. Incluso adoptó los temas de conversación de la extrema derecha para atacar el programa “inmigracionista” de la izquierda.

Macron finalmente pidió una “amplia coalición democrática y republicana” en la segunda vuelta para bloquear “el peligro inminente de una mayoría absoluta para el RN”. Pero hizo falta tiempo para que incluso los pesos pesados de su partido le prestaran atención. Muchos se han negado a retirarse, arriesgando egoístamente la elección de candidatos RN al parlamento.

Para Yaël Braun-Pivet, presidente de la Asamblea Nacional, el bloqueo al RN no era motivo suficiente para votar por Francia Insumisa (LFI), el principal partido de izquierda. El Ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, estuvo de acuerdo y se opuso a la RN a menos que eso significara votar por LFI.

Los mensajes de la coalición Ensemble de Macron han sido contradictorios: el partido anunció que los candidatos se retirarían tácticamente de las elecciones por distritos electorales “a favor de candidatos capaces de derrotar a la Agrupación Nacional y con quienes compartimos los valores de la República”. La ambigüedad de la declaración, aparentemente dirigida a LFI, dejó la definición de los valores republicanos abierta a interpretación.

Durante los últimos dos años, LFI ha enfrentado críticas constantes. La clara postura del partido contra la islamofobia, en un contexto en el que la hostilidad hacia los musulmanes en Francia está normalizada, a menudo se caracteriza maliciosamente como un intento descarado de atraer votos musulmanes. Recientemente, las acusaciones de antisemitismo se han intensificado debido al fuerte apoyo de LFI a la protección de las vidas palestinas en Gaza, la nominación de Rima Hassan, una refugiada franco-palestina, para las elecciones europeas, y la negativa de algunos miembros a etiquetar a Hamás como grupo terrorista.

Como cualquier forma de racismo, el antisemitismo está histórica y estructuralmente arraigado en Francia. Ha encontrado expresión con demasiada frecuencia (al igual que la islamofobia, el sexismo y la transfobia) y LFI debe abordar y combatir el antisemitismo que persiste dentro de sus filas.

Pero la exclusión de todo un segmento de la población no forma parte del programa de LFI. Según un nuevo informe de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, “la mayor parte del antisemitismo se manifiesta entre ciudadanos de derecha o de extrema derecha”.

LFI, dirigido por Jean-Luc Mélenchon, un acérrimo crítico de Macron, emitió una directiva clara antes de la segunda vuelta: “En ninguna parte permitiremos que prevalezca el RN. Nuestra postura es inequívoca: sin votos, sin escaños para el RN”. Los candidatos del LFI se retiraron de las carreras donde el RN representaba una amenaza, incluso contra Gérald Darmanin, el ministro del Interior de derecha, quien, por el contrario, dijo que se abstendría en lugar de dar a LFI su voto en una contienda a dos bandas con la RN.

Gabriel Attal, el primer ministro, finalmente hizo un llamado explícito a los votantes para que bloquearan a RN, incluso si eso significara votar por LFI. Si bien muchos candidatos del campo de Macron se han retirado en circunscripciones en las están mejor situados candidatos del LFI, algunos se han negado a hacerlo, incluso a riesgo de dejar que gane el RN.

Sin embargo, cada día aparecen nuevos ejemplos del horror en el que se hunde el país y que una victoria de RN exacerbaría. Desde la disolución del Parlamento el 9 de junio, ha habido un aumento de las manifestaciones racistas y incidentes homofóbicos. Una mujer negra insultada ante la cámara por sus vecinos blancos dijo que las elecciones habían abierto las compuertas a un clima de intolerancia hacia las personas de origen migrante. Según trascendió, un automovilista que dijo ser votante de RN insultó racialmente y golpeó a un conductor de autobús escolartras una disputa de aparcamiento en Val-de-Marne. Folletos racistas exigiendo a las autoridades “detener a los negros” se distribuyeron a los residentes de un pequeño pueblo de la región de Yvelines, en el norte de Francia. Una panadería en Aviñón, que había contratado a un empleado negro, fue objeto de un incendio provocado y en su fachada sd pintaron mensajes racistas. En Calais ha habido una serie de incidentes violentos contra inmigrantes. Podría seguir.

Este es un anticipo del tipo de atmósfera que la Agrupación Nacional generalizaría. Según la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, la normalización del racismo está aumentando junto con el apoyo a la extrema derecha. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que Mediapart y Libération han investigado a los candidatos de RN y no han tenido que indagar mucho para encontrar ejemplos de las formas más crudas de racismo, incluidos el antigitanismo, el antisemitismo y la islamofobia, el sexismo, la homofobia, las teorías de la conspiración y la nostalgia nazi, que alimentan sus feeds de redes sociales.

Marine Le Pen ha logrado cambiar el nombre de su partido, pero mantiene fuertes vínculos con grupos y construye alianzas con partidos europeos que son menos cautelosos a la hora de ocultar su extremismo. Intenta distanciarse del legado del partido cofundado por su padre, Jean-Marie Le Pen, con antiguos colaboracionistas nazis. Durante mucho tiempo, Le Pen padre fue sido acusado de torturar a civiles mientras servía como paracaidista durante la revolución argelina y fue condenado por minimizar el Holocausto.

Pero el partido de Le Pen no sólo aplica una política antiinmigrante de línea dura. Su objetivo es crear diferentes categorías de ciudadanos franceses, despojando a los ciudadanos con doble nacionalidad de sus derechos. Esto es lo que representa RN en esencia y por lo que hay que evitar que prevalezca el próximo domingo. Detener a la extrema derecha requiere coraje y claridad moral: los políticos deben dejar de lado sus intereses individuales en beneficio de todos. No podemos vacilar en nuestros principios y correr el riesgo de empujar a Francia a una situación de la que no se recuperará. Para aquellos privilegiados, no hacer todo lo que esté a su alcance para bloquear al RN puede parecer aceptable. Pero necesitan pensar en esos millones cuyas vidas están en riesgo.

“Luego discutiremos”, se ha convertido en el lema de los partidos de izquierda que se han unido contra la extrema derecha. Esto debería ser aplicable a todos los que en todo el espectro político sean capaces de derrotar a la extrema derecha. La prioridad debe ser garantizar que este partido nunca cruce el umbral del poder.