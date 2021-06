Multilateralismo feminista

El Foro Generación Igualdad ofrece una oportunidad única para reforzar los esfuerzos multilaterales para promover el Quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género. El Foro es una demostración de fuerza simbólica para luchar por la igualdad de género a escala mundial. Y no olvidemos que cumplir con el ODS 5 ayudará a promover los 17 ODS. En GWL Voices for Change and Inclusion (en adelante GWL Voices), somos apasionadas defensoras del multilateralismo, especialmente en la promoción de una perspectiva de género para abordar la desigualdad global y promover la representación inclusiva.

A la vista del Foro de París, creemos que los objetivos destacados deben mantenerse, y que al hacerlo avanzará su implementación. Las ambiciones propuestas por los Planes de las Coaliciones de Acción son encomiables. Es importante resaltar la necesidad de cambio y la rendición de cuentas de los compromisos institucionales y sectoriales hacia la igualdad de género.

En la implementación de entornos inclusivos, todos los Planes preliminares de las Coaliciones de Acción tienen que ser respetados. Hacemos especial hincapié en que la Coalición de Acción de "Movimientos y liderazgo feministas" debe ser priorizada. Teniendo en cuenta el primer plan de acción de “duplicar la tasa de crecimiento anual global de financiamiento proveniente de todos los sectores comprometidos con los movimientos, organizaciones y fondos liderados por mujeres y feministas en su total diversidad” en el año 2026, se necesita presionar a todos los estados miembros para que lleven a cabo su trabajo.

El Plan hace referencia a datos y a la rendición de cuentas para promover la inversión, que debería también traer cooperación internacional y la creación de una representación equitativa como norma institucional. El objetivo final dentro de este plan de acción debería ser llegar a que los gobiernos acepten la representación equitativa de género como una norma global.

El Segundo plan de acción de “promover, ampliar y proteger el espacio cívico en todos los ámbitos, incluidos los espacios en línea, y apoyar los esfuerzos de las defensoras feministas de los derechos humanos y de las mujeres constructoras de la paz — incluidas las personas trans, intersexuales y no binarias— para defender el espacio cívico y eliminar las barreras a la acción, la organización y la movilización feministas en su total diversidad” requiere la defensa del derecho internacional humanitario. Esto se correlaciona con las acciones defendidas en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, para "garantizar la protección y el respeto de las mujeres y niñas". Han pasado veinte años desde que se aprobó esa resolución; sin embargo, sigue siendo un problema importante para los grupos de mujeres y la sociedad civil en general, y la falta de progreso es profundamente preocupante.

El derecho a la protesta, a organizar grupos, y a movilizar miembros para la justicia social deberían ser derechos humanos inequívocos. Sin embargo, al día de hoy varias mujeres activistas reportan abuso e intimidación – limitando su pleno desarrollo en el activismo político. Los datos y las medidas de rendición de cuentas del Plan para rastrear y documentar las violaciones de derechos humanos son prometedoras, pero deben aplicarse para tener un impacto significativo. Se necesitan esfuerzos globales, incluidas campañas en las redes sociales, para mostrar cualquier incidente de intimidación y abuso de los derechos humanos para presionar a los gobiernos hacia el respeto de esta política.

El tercer plan de acción de “aumentar la participación, el liderazgo y el poder de decisión sustantivos de las niñas líderes, y de las mujeres y líderes feministas” abarca la filosofía central de GWL Voices. Habiendo ocupado varios cargos para llevar a cabo negociaciones e influir en la política gubernamental, este proyecto de acción es uno que buscamos defender enfáticamente.

Como mujeres que hemos servido como Ministras de Asuntos Exteriores, Primeras Ministras, y Directoras Generales, queremos que TODAS las mujeres sientan confianza en que pueden ser líderes y creadoras de cambio. Para contabilizar las acciones de este objetivo del Plan preliminar, será necesario monitorear no sólo la legislación con respecto a la reforma gubernamental inclusiva, sino también la divulgación del progreso de las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales.

Si no tenemos información suficiente sobre cómo ha progresado el liderazgo, las iniciativas para lograr los objetivos del Foro en París dentro del período de cinco años se verán obstaculizadas.

Finalmente, es importante apoyar a los movimientos de mujeres jóvenes para que se involucren en la toma de decisiones políticas. Queremos defender el Cuarto Plan preliminar para “destinar recursos financieros, técnicos y de otro tipo específicos y flexibles a las adolescentes y a las jóvenes líderes feministas y a sus movimientos y organizaciones para fortalecerlos”, y hemos visto modelos impresionantes a nivel mundial. Sin embargo, nuestro intento de atraer a jóvenes activistas solo puede llegar hasta cierto punto; también debemos despejar el camino para que surjan más pioneras.

El Plan sugiere la promoción de la rendición de cuentas para quienes toman las decisiones. Esto también debería venir con mejores programas de educación, gobiernos estudiantiles e iniciativas de liderazgo para involucrar a las mujeres jóvenes que pueden representar a sus gobiernos o influir en la política global. Esto deberá comenzar desde cero y requerirá entornos propicios en las escuelas y otras instituciones académicas.

Este objetivo puede discutirse más detalladamente durante el Foro, pero debería ser prioritario tras los eventos de este año. La palabra sólo puede llegar hasta un punto. Las acciones concretas serán determinantes para el progreso tras el Foro en París. Como decimos en GWL Voices “Deeds will speak louder tan words” (los actos suenan más fuerte que las palabras).