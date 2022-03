El precio de la electricidad se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchas familias españolas. Esto se debe sobre todo a una mala organización por su parte, y no sería justo que acabase repercutiendo en los beneficios de las empresas eléctricas ni en las primas de sus directivos.

Aunque Europa se plantea adoptar una serie de medidas para que las compañías eléctricas ganen lo mismo pero de otra manera, tú también puedes aportar tu granito de arena.

Para empezar, te recomendamos que no seas pobre. La pobreza tiene un impacto directo en la capacidad adquisitiva, por lo que, desde un punto de vista financiero, ser pobre resulta contraproducente. Esto, sin embargo, no evita que muchas familias, quizá por falta de información, se enroquen obstinadamente en su pobreza. De un tiempo a esta parte se ha empezado a ver también que algunos jóvenes se empeñan en ser más pobres que sus padres, en lo que resulta una opción vital sumamente excéntrica (aunque respetable).

Si es tu caso, debes saber que existen ciertas rutinas que pueden ayudarte a para pagar menos en la factura de la luz. La más sencilla pasa por concentrar tu gasto energético entre las 2 y las 5 de la madrugada. Es posible que la privación de sueño te preocupe, pero lo cierto es que no hay razón para ello. Diversos estudios científicos han demostrado que una persona puede permanecer sin dormir en torno a nueve días antes de que los fallos neurológicos sean irreversibles. En términos generales, es recomendable que eches una cabezada en cuanto empieces a tener dificultades para recordar tu propio nombre.

La nevera es el electrodoméstico que más consume, especialmente cuando se abre. Te aconsejamos, por tanto, que no la abras nunca. Si no tienes más remedio que hacerlo, intenta organizarte y abrirla una sola vez al día. Procura que sea entre las 3 y las 4 de la madrugada y en ningún caso durante más de cinco segundos.

También debes tener en cuenta que algunos electrodomésticos pueden cumplir más funciones de las que generalmente les atribuimos. Es el caso de la lavadora. Cuando hagas la colada, siéntate cómodamente delante del tambor y hazte a la idea de que estás viendo algo de Filmin. También puedes aprovechar para charlar con tu pareja, arrullados por el centrifugado, y tratar de recuperar eso que ya no recuerdas cuándo perdisteis.

Despójate de costumbres inútiles con un alto coste energético. No planches (¿para qué?), no te seques el pelo (se acaba secando solo), no te afeites (la barba se lleva) y no enciendas la campana extractora (el olor a comida dota a los hogares de una calidez sensorial y marca una huella indeleble en la memoria sentimental de los más pequeños).

Como ves, son cambios que no suponen nada para ti y que, sin embargo, pueden evitar que los directivos de las compañías energéticas vean su nivel de vida mermado. Sé responsable. La salud de la economía es cosa de todos.