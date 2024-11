Caiga quien caiga

En las escenas bélicas cuando hay falta de armamento vemos como cuando cae algún combatiente hay otro que coge el fusil para seguir batallando, pues esto mismo con las ideas de mayor justicia social, solidaridad, empatía,... para hacer posible un mundo mejor.

No se pueden alargar mucho las lamentaciones por la persona caída, sobre todo si han sido con deshonor, no hay tiempo, el enemigo no da tregua y dispone de abundante armamento, inversamente proporcionado a su razón, decencia, sinceridad y catadura moral... solo queda recoger “el fusil” del suelo y continuar la lucha.