Albert Rivera, sobre Vox: "No va a estar en el Gobierno"

Albert Rivera ha defendido su futuro pacto con el PP si tras el 28A los dos partidos suman para poder echar a Pedro Sánchez de la Moncloa durante la entrevista de este domingo con Ana Pastor, en El Objetivo de La Sexta, asegurando que "es el menos malo que tenemos encima de la mesa". "Yo le he tendido la mano al señor Casado pero todavía no me ha respondido, le pido que acelere", ha reiterado, al igual que ha hecho por la mañana en el acto de Las Rozas (Madrid).

Nada más iniciar la entrevista, Rivera ha tenido que hacer frente a varias preguntas de la periodista sobre su posición ante Vox y la posibilidad de que el partido de Abascal sea decisivo para que el PP y Ciudadanos puedan formar Gobierno. El líder de Ciudadanos ha echado primero balones fuera asegurando que "no voy a asumir el ideario de un partido que no sea progresista" y repitiendo la frase de "veremos a ver cuántos votos tiene".

Pero, ante la insistencia de Pastor, ha sentenciado: "Vox no va a estar en el Gobierno". "Yo le he dicho que no quiero un gobierno con Vox, hay cosas que ha dicho Vox que no me gustan un pelo", ha insistido, poniendo de ejemplo su propuesta de regularizar el uso de las armas. No obstante, ha reconocido que no va a rechazar su apoyo, como han hecho en Andalucía, "siempre que no condicione mis políticas".

No habrá mayorías absolutas y habrá que pactar

Rivera ha afirmado que, en contraposición a los demás candidatos, él es "el único" que ha reconocido que no va "a tener mayoría absoluta". "Yo podría engañar a los ciudadanos y decirles que podría gobernar solo", ha replicado, pero cree que esa posibilidad se ha agotado en política y que los resultados que obtengan le obligarán a pactar con otras formaciones. De nuevo, sin embargo, ha rechazado como aliado al PSOE de Pedro Sánchez.

"Me gustaría ser presidente", ha dicho, pero en estas elecciones ha reconocido que va a tener que competir con Casado "de tú a tú" y que serán los españoles los que tendrán que decidir a quién eligen de los dos para liderar el nuevo Gobierno.

Tampoco ha querido hablar de reparto de carteras si forma una coalición con el PP. "Sería una falta de respeto hablar de ministerios. Yo no voy a a hacer como Pablo Iglesias y pedir el CNI, prefiero respetar a los ciudadanos", ha señalado. No obstante, ha dejado claro, por si había dudas, que él "aspira a la victoria".

"¿Se equivocó con la foto de Colón?", le ha preguntado Pastor. Rivera ha preferido desviar la atención: "Nos hicimos la foto con la policía la semana pasada para pedir la equiparación salarial, en la marcha contra la despoblación y durante el 8 de marzo", ha recordado, para justificar que ese día, en esa manifestación de Colón, "se pidió la unidad de España" y se hizo la foto "con miles de españoles", "tengo un álbum". "Siempre que se sale a la calle para reclamar libertad e igualdad yo no pregunto quién va, yo voy", ha zanjado.

Rivera ha defendido más adelante los fichajes que ha decidido hacer para las listas electorales, asegurando que aportan "talento". También ha dado por zanjada la crisis de las primarias explicando que la Comisión de Garantías es un órgano independiente que ha determinado que no ha habido irregularidades.

El líder de Ciudadanos se ha referido a Catalunya y a Torra comparando lo que está haciendo con el golpe de Estado del 23F de Tejero. "Los golpes de Estado, ya sean con el uniforme militar, en el Congreso, o en el Parlamento, son golpes de Estado". Luego ha añadido: "No digo que Junqueras lleve armas, pero en términos jurídicos están juzgados por el mismo delito: rebelión. Romper un país desde un parlamento autonómico, o desde el Congreso, es romper un país".

Preguntas por Catalunya y la gestación subrogada

Tras la entrevista, Rivera se ha enfrentado a las preguntas del público. Entre ellas, a dos sobre Catalunya de dos ciudadanos catalanes con los que ha mantenido algún enganchón dialéctico. Uno de ellos, Josep Lluis, se ha dirigido a él recordando que ahora le llaman "Aberto Carlos, como un cantante brasileño", a lo que Rivera le ha contestado, algo molesto, "llámeme como usted quiera". La pregunta era sobre "la falta de libertad de expresión" que a juicio de este ciudadanos hubo el 1-O, día del referéndum ilegal, a lo que Rivera le ha contestado: "Usted vive en Matrix", encarándose también con él por mantener que en Catalunya no hay ruptura de la convivencia. "No se ha roto la convivencia, que va¡", ha opinado Rivera.

La otra pregunta era de una mujer, Elisabeth, que ha rechazado que "TV3 adoctrine a los catalanes", como sostiene Ciudadanos. "Yo lo que he dicho y lo mantengo es que manipula y eso es lo que piensa la mayoría de los catalanes", ha señalado el líder de Cs, insistiendo en que en la televisión pública catalana llamaron a Inés Arrimadas "puta", por lo que este medio ha anunciado una querella contra él. Pastor ha corregido el dato y ha aclarado que eso no lo dijo nadie en TV3 sino que fue el humorista y presentador del programa 'Polònia', Toni Alba, y en Twitter, por lo que ha sido apartado. Al líder de Ciudadanos le ha dado igual y ha reiterado que si gobierna "quitará el dinero público" a la cadena catalana.

Pero Rivera también ha tenido un momento de tensión con otra de las mujeres del público, Miren, que le ha preguntado si le parece bien que "el vientre de una mujer sea utilizado como una vasija", en alusión a la ley sobre gestación subrogada que propone Ciudadanos. "Si alguien utilizara el cuerpo de una mujer como una vasija me parecería fatal", ha replicado Rivrea, pero diferenciando eso con que se pueda traer al mundo a un hijo "para ayudar a otra mujer" que no puede concebir "si es de forma altruista".