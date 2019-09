Albert Rivera se queda sin poder preguntar a Sánchez cada semana en el Congreso

Ciudadanos no ha encontrado este miércoles respaldo del resto de los grupos parlamentarios del Congreso para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se someta los miércoles en la sesión de control a cuatro preguntas de la oposición en lugar de las tres que están estipuladas ahora.

La intención de esta petición era que Albert Rivera pudiera tener cupo semanal fijo para enfrentarse a Sánchez todos los miércoles y no rotatoriamente en función de su representación en la Cámara. El resto de los grupos ha rechazado la idea apelando a que el reglamento "es el que es" y no ven motivos para modificarlo. "¿Por qué Rivera y no Aitor Esteban (portavoz del PNV)?", replican con ironía en el PSOE.

Tampoco el PP ve motivos para el cambio y menos para que sea Rivera el protagonista de un duelo semanal con Sánchez que restaría protagonismo a su líder, Pablo Casado. El presidente de Ciudadanos, que se erigió después de las elecciones generales como jefe de la oposición, ha estado desaparecido durante todo el mes de agosto lo que ha sido muy criticado. Con esta iniciativa su partido pretendía buscar un cuerpo a cuerpo semanal con Sánchez en el Congreso, una de sus plataformas preferidas y donde Rivera se encuentra más cómodo.

La propuesta ha sido planteada por Ciudadanos tanto en la Mesa del Congreso como, después, en la Junta de Portavoces. La portavoz adjunta, Melisa Rodríguez, ha lamentado que los demás grupos hayan tumbado la idea, especialmente el PP, "que ha cerrado filas con los socialistas". "Es una mala noticia para este país que se nieguen a que haya más control al presidente del Gobierno, y menos si se trata de que el señor Rivera pregunte todas las semana".

Según el reparto actual, Ciudadanos tiene en esas sesiones un cupo de cuatro pregunta al Gobierno, pero solo una cada tres semanas al Jefe del Ejecutivo. Por ello estaban dispuestos a renunciar a hacer una de ellas a algún ministro en aras de que su líder tuviera posibilidad de dirigirse a Sánchez todos los miércoles. Pero no podrá.

Tampoco se iniciarán los Plenos a las 12 los martes

Otra de las propuestas que ha visto tumbada Ciudadanos ha sido la posibilidad de que los Plenos de los martes, que empiezan a las cuatro de la tarde, comenzaran a las doce de la mañana con el fin de "conciliar" la vida laboral con la personal. Pero no ha sido aceptada. "La mayoría de los portavoces que se han pronunciado han dicho que tres hora no iban a suponer nada ni a cambiar nada", ha vuelto a lamentar Rodríguez. "Nosotros hemos incidido en el debate porque beneficia no solo a los diputados sino a todo el personal de la casa, también a los periodistas que al final soportan unas horas de salida de los Plenos de los martes que entendemos que van en contra de la conciliación. Pero por desgracia hemos obtenido o el silencio o el voto en contra de los demás, de algunos a los que se les llena la boca de conciliación pero que luego se oponen cuando tienen oportunidad para facilitarla".

El adelantar los horarios de las sesiones plenarias es un viejo debate en el Congreso. El problemas es que los martes por la mañana se convocan Comisiones y es complicado para los diputados compaginar ambas tareas.