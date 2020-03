Álvarez de Toledo niega que exista una "ideología machista" frente a un PP que busca sumarse ahora al 8M

En una nueva muestra de su independencia interna en el Partido Popular, la portavoz de la formación conservadora en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha querido desmarcarse de la dirección de su partido que ha mostrado su voluntad de acudir a las movilizaciones del 8M del próximo fin de semana y ha emergido como una dirigente negacionista de la "ideología machista", en la misma línea que defiende la extrema derecha de Vox.

"No hay una ideología machista que decida someter a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es falso y especialmente falso en el caso de España", ha asegurado la portavoz popular en rueda de prensa en la Cámara Baja.

A su juicio, "hay una evolución desde la época de Marisol" en los derechos de las mujeres, por lo que no se puede hablar de una ideología "hetero patriarcal" que vaya en contra de las mujeres. "La maternidad no es una imposición hetero patriarcal, es la naturaleza", ha añadido la portavoz parlamentaria.

"No somos bloques las mujeres, no todas pensamos igual, no tenemos las mismas ideas. Se está manifestando la colectivización de la mujer. En mi nombre no puede hablar nadie, no habla ni un hombre ni una mujer por el mero hecho de nacer mujer. Es una forma de caer en la misma colectivización, el mismo paternalismo ahora dominado por mujeres", ha considerado Álvarez de Toledo.

"¿Por qué tiene que hablar Calvo en mi nombre? ¿porque hemos nacido con unos órganos?" se ha preguntado, para insistir: "Que no me metan en un bloque granítico y monolítico llamado mujeres. La victimización es el primer paso para ser tutelados por otros". "No sois los machos los que habéis decidido que tengamos hijos, es la naturaleza", ha insistido.

Aunque ayer mismo la dirección del PP anunció que acudiría a las manifestaciones del 8M del próximo fin de semana, Álvarez de Toledo se ha desmarcado y ha asegurado que no irá. Y apenas unos minutos después de que la vicesecretaria de Política Social del partido se haya considerado "feminista", la portavoz popular en el Congreso se ha declarado "feminista amazónica" de la escuela de Camille Paglia.