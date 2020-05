Antonio O'Connor: "Las preguntas de la Guardia Civil iban a intentar ligar artificialmente nuestra desconvocatoria con la teoría del 8M y el coronavirus"

El sindicalista de CGT Antonio O'Connor se ha convertido en uno de los protagonistas involuntarios de la investigación abierta por prevaricación en un juzgado de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8M. La manipulación de su declaración en el informe de la Guardia Civil enviado a la jueza que instruye la causa es un ejemplo más de las imprecisiones de ese documento, que defiende la tesis de que el Gobierno autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios consciente del riesgo que corría la población pero sin avisar de él.

O'Connor insiste en que su organización canceló el 6 de marzo una manifestación prevista para el 10 de marzo "para no malgastar horas sindicales a lo tonto", no por razones sanitarias, que es lo que refleja el informe de la Guardia Civil a partir del análisis de su expediente y de la declaración que hizo el pasado 7 de mayo.

Y asegura que aunque la Guardia Civil fue "muy cordial" en su interrogatorio, las preguntas iban dirigidas a "intentar ligar artificialmente" esa "desconvocatoria" con "la teoría del 8M y el coronavirus". El atestado recoge que se canceló por "la situación y riesgos de contagio" en contra de lo que él dijo ante los agentes. El sindicalista atribuye esta manipulación al intento de "alguien" por "llevar torticeramente temas políticos a la esfera judicial". "Es que no tiene otra explicación", apunta. El acta de su declaración ante los agentes, a la que ha tenido acceso eldiario.es, corrobora que ya el 7 de mayo atribuyó a las horas sindicales la cancelación de la protesta.

Usted había convocado una concentración ante la sede de Bankia para el 10 de marzo. ¿Contra qué protestaban? ¿Cuándo y cómo la convocaron?

La convocamos en febrero porque hay que hacerlo con 30 días de antelación. Llevábamos haciendo concentraciones desde enero por el despido de una compañera que es delegada de CGT en Bankia. El juicio iba a ser el 30 de marzo.

Esa manifestación la desconvocan el 6 de marzo. ¿Por qué?

Lógicamente, siendo la fecha muy próxima al juicio y valorando que era más importante la presencia de los delegados en el juicio, que no en Collado Villalba que está a 40 kilómetros de Madrid, decidimos desconvocarla porque era malgastar horas sindicales a lo tonto. Y comunicamos a la Delegación del Gobierno por el procedimiento habitual que no íbamos a realizar ese convocatoria para que montaran el dispositivo. Es lo que hacemos siempre.

¿Tuvo la COVID-19 algo que ver en esa decisión?

En absoluto. Es más, si vamos a los datos oficiales, el día 6 de marzo solamente hay 132 afectados y dos fallecidos en España. En ese momento no éramos conscientes de lo que se nos venía encima. Pero, es más, el sindicato CGT mantuvo dos concentraciones el 10 de marzo: una del sector de Limpieza y otra en la Embajada griega. No tiene sentido alegar causas sanitarias a la desconvocatoria de la concentración de Bankia del 6 de marzo.

¿Recibió usted alguna llamada de la Delegación del Gobierno recomendándole que fuese usted el que desconvocase esa concentración y alegase riesgo de contagios?

Ninguna. Ninguna.

El informe policial desliza que la Delegación del Gobierno pudo hacer algunas llamadas de forma clandestina para que no quedase rastro ni se supiese que la Delegación del Gobierno estaba recomendando por detrás suspender algunas movilizaciones mientras alentaba la del 8 de marzo. ¿Diría que ese fue su caso?

Si se hubiera dado esa recomendación, no habríamos asistido a la de la Embajada griega, que fue el 10 de marzo por la tarde. Ese día, con toda normalidad, tanto CGT como algunas ONG estábamos en la puerta de la Embajada griega.

¿A la manifestación del 8 de marzo asistió?

Sí, sí, asistí como asistieron otros compañeros y compañeras.

¿Cuándo le llama la Guardia Civil a declarar por suspender la manifestación del 6 de marzo?

El miércoles 6 de mayo.

¿Le explicaron por qué le convocaban?

Me dijeron que era un tema burocrático, que no me asustara. Me preguntaron si yo había desconvocado una manifestación a primeros de marzo y les dije que sí. Me dijeron que no había puesto el motivo y yo pensé... si estamos hartos de desconvocar y no pasa nada. Yo lo achaqué a que casi todas las convocatorias y desconvocatorias las realizamos en Madrid, es muy raro que lo hagamos en pueblos de la provincia [en este caso, en Collado Villalba].

Pensé que la Guardia Civil igual tenía otro procedimiento y no le di demasiada importancia. Y avisé de que por el confinamiento no podía desplazarme hasta Tres Cantos y me dijeron que me mandaban un justificante. Cuando me descargué el justificante vi que hacía alusión a unas diligencias previas y a la policía judicial. Me pareció raro, pero me presenté allí en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Pero, ¿le explicaron cuál era el motivo por el que tenía que declarar como testigo?

Me dijeron que era para cerrar un expediente burocrático y que estuviera tranquilo porque no iba conmigo, que era por otro tema.

¿Le dijeron qué tema?

No, no, no. Solo me dijeron que era un expediente burocrático de otro tema, pero uno no es tonto y tiene experiencia...

¿Pero no le dijeron que era en el marco de una investigación por la convocatoria del 8 de marzo?

No, no. A final cuando me despidieron en la puerta, me dijeron era por una investigación por el tema del coronavirus y las manifestaciones que ha habido. Únicamente en la despedida. Pero yo ya intuía de antes que había algo detrás.

¿Qué cree que había detrás?

Había leído en la prensa la existencia de la querella... luego las preguntas iban todas a intentar ligar artificialmente nuestra desconvocatoria con la teoría del 8M y el coronavirus. Cuando, además, objetivamente era imposible porque las cifras oficiales de impacto del virus el 6 de marzo eran de 132 personas infectadas y dos fallecidos. Nadie era consciente en aquel momento de la que se venía encima.

¿Cómo fue el interrogatorio? ¿Qué le dijeron los agentes?

Fue muy cordial. Insistían en que no iba conmigo ni con mi organización porque, lógicamente, si es un tema que a ti no te afecta estás más relajado.

En el interrogatorio le preguntaron varias veces sobre su conocimiento sobre los efectos del coronavirus a pesar de que había desconvocado por otros motivos. ¿Le explicaron los agentes cuál era el sentido de esas preguntas?

No, no me lo explicaron. Me preguntaron si no sabía nada y yo les dije que sabía rumores, porque en esa fecha lo que había eran rumores, ruido...

El informe de la Guardia Civil dice que su manifestación se canceló por motivos sanitarios. ¿A qué lo atribuye?

Lamentablemente, lo que me huele es que hay alguien intentando llevar torticeramente temas políticos a la esfera judicial. Así de claro. Es que no tiene otra explicación. En nuestro caso, si la manifestación la cancelo cuando por las cifras es objetivamente imposible hablar de pandemia en España... ¿cómo voy a alegar motivos sanitarios? ¿Cómo voy desconvocar una concentración por motivos sanitarios y luego ir, no ya a la del 8M, sino a la del 10 de marzo por la tarde en la Embajada griega? Estaría loco.

El Confidencial ha publicado este jueves que no hubo manipulación sino que se trató de un error al bailar una fila en el cuadro en el que estaba la relación de manifestaciones. ¿Considera que pudo ser así?

Yo sé que la informática a veces te gasta alguna broma... pero, si es así, han tardado en darse cuenta de ese baile de cifras y de correos. No soy especialista en informática, no puedo meterme en la mente del que lo haya hecho, si ha habido dolo o ha sido una casualidad. Lo que aparece es lo que aparece. Hay una coletilla entre investigadores y detectives que dice que dos casualidades dan una sospecha fundada...

En el cuadro figura que la manifestación de CGT se desconvocó por cambio de fecha. Pero cuando se analiza en el informe la declaración sí se incluyen algunos comentarios suyos como que un compañero del SUMMA...

Fue a partir del 10 marzo cuando llaman los compañeros por la noche y nos dicen que la situación es grave. Si cambias las fechas, cambia radicalmente todo el contenido.

CGT envió un comunicado este miércoles en el que asegura que una manifestación el mismo día se canceló por solidaridad con los compañeros ante el avance de los contagios. ¿Se refiere la suya?

A la mía no se puede referir. CGT es una organización horizontal y cada sindicato es soberano en su ámbito de actuación porque es una confederación. La mía la cancelé por lo que la cancelé. Desconozco si, a nivel del Estado, en algún sitio haya sido así. Yo desconvoqué por lo que he dicho. No tendría sentido que CGT hubiera desconvocado por ese tipo de solidaridad y el mismo día 10 convocara una concentración en la Embajada griega. No tiene sentido. O se refiere a otro sitio concreto del Estado o hay un error de redacción.

¿Se dio alguna instrucción dentro de la confederación para cancelar las movilizaciones previstas? ¿Cuándo?

Es a partir del martes 10 por la noche cuando tenemos conocimiento por un compañero del SUMMA que esto pinta feo. Así que como día efectivo el miércoles 11 ya decimos que el que tenga algo, que no juegue con tonterías. Creo que los de Amazon, que tenían una concentración en su empresa, la pararon porque vieron que no era adecuado en ese momento. Pero eso fue a partir del día 10 por la noche y como día efectivo, el miércoles 11.

¿Entonces sí hubo una decisión a nivel de confederal pero a partir del día 10?

No, la decisión la tomó la territorial de Madrid. Al ser una confederación vamos de abajo a arriba. Nosotros en Madrid tomamos esa determinación. Lo que no podemos saber es lo que hayan hecho en Asturias, en Galicia o en Catalunya.