Batet expulsa a Macarena Olona (Vox) de la Diputación Permanente: "Esto no es un circo, es el Congreso"

Vox ha protagonizado este martes una discusión en la Diputación Permanente del Congreso que ha concluido con la expulsión de la secretaria general del grupo, Macarena Olona, tras haber sido llamada al orden en tres ocasiones por la presidenta del Congreso, Mertixell Batet.

La Diputación Permanente se reunía este martes para debatir y aprobar los tres decretos leyes que el Consejo de Ministros había aprobado en las últimas semanas, como el desbloqueo de las entregas a cuenta a las Comunidades o el plan de ayudas a los afectados por la quiebra de Thomas Cook.

Sin embargo, Vox ha protagonizado la discusión desde el momento del inicio. Batet ha recordado al grupo de extrema derecha que no estaba sentado en el sitio que le correspondía en la Diputación. Los diputados de la formación se habían sentado en en los asientos que correspondían a Ciudadanos y estos, en los que correspondía al Gobierno. "Les ruego que respeten los carteles que se habían puesto. No se va a establecer un debate", ha asegurado Batet. "Si no se levantan entiendo que no están por mantener el decoro de la cámara", ha insistido.

Tras ello, ha dado comienzo a la sesión, en la que debía intervenir la ministra de Industria y Turismo en funciones, Reyes Maroto. Sin embargo, Olona ha intentado tomar la palabra protagonizando el segundo enfrentamiento con la presidenta de la Cámara. La diputada de Vox ha explicado posteriormente en Twitter que pretendía introducir la petición del partido de solicitar el estado de excepción en Catalunya.

Batet ha insistido que no tenía la palabra y ha comenzado por llamarla al orden una primera vez. Ante la insistencia de Olona, con fotografías de los disturbios de Barcelona, la presidenta del Congreso le ha llamado al orden por segunda vez. Finalmente, lo ha hecho por tercera vez, provocando su expulsión de la Cámara. "Esto no es un circo, es el Congreso", ha señalado Batet.

Olona todavía ha permanecido unos minutos más protestando en pie desde su sitio, acompañada por Víctor Sánchez del Real, también diputado de Vox en el Congreso, pese a que una ujier les solicitaba su salida. Ha llegado a solicitar incluso el apoyo de PP y Ciudadanos. Finalmente, los representantes del partido de extrema derecha han acabado abandonando la sala.

La decisión ha sido aplaudida por los diputados de Ciudadanos que previamente habían abandonado los sitios que correspondían al Gobierno y donde se ubicaron para cederlo a los ministros. Estos representantes han ocupado finalmente los asientos que han dejado los diputados de Vox.

Hoy he pedido en la Diputación Permanente del @Congreso_Es que se debatiera la solicitud de @vox_es de tramitar la petición al Gobierno de solicitud del estado de excepción. Decisión de la Presidenta: expulsión. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 22, 2019

Usan la Diputación Permanente "como un plató"

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado este martes contra Vox por su "adanismo propio del populismo" y la "demagogia, mala fe y electoralismo" que ha mostrado en la Diputación Permanente. Según Álvarez de Toledo, lo han usado "como un plató de televisión".

Álvarez de Toledo ha criticado en declaraciones en el Congreso recogidas por EFE que la diputada de Vox se haya atrevido a decir que el PP "no defiende a España, la democracia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

"¿Con qué cara nos dicen a nosotros que no tenemos dignidad?", ha recriminado Álvarez de Toledo, quien ha preguntado si "¿resulta que solo ellos defienden la democracia española y España, tienen el patrimonio exclusivo de la defensa de España y los españoles?".