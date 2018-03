Bermúdez de Castro vaticina que el 155 se extenderá "mucho más allá del 15 de julio" si no hay president en dos meses

"Con nuevas elecciones, tendríamos 155 hasta mediados de julio y lógicamente, se mantiene no hasta el 15 de julio sino hasta que hubiera nuevo gobierno y tuviera todos los consejeros, con lo cual se estendería mucho más allá del mes de julio", ha explicado en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press.

Bermúdez de Castro ha incidido en que esto es "una situación absolutamente extraordinaria". "El 155 es un hecho puntual que debe acabar cuanto antes mejor y para que acabe, debe haber un gobierno legal", ha señalado.

Según ha apuntado, "lo que de debe hacer de una vez por todas los partidos que tuvieron la mayoría es formar un gobierno que cumpla con la ley y dejarse de juegos para intentar poner en apuros al Gobierno de España".

Por otra parte, ha señalado que no hay contacto entre el Gobierno y Jordi Turull, que trató sin éxito de ser investido president de la Generalitat este jueves y que está a la espera de recibir el auto de procesamiento que dicte en su caso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. "He hablado con el un par de veces y fue cuando los atentados", ha señalado Bermúdez de Castro, quien ha asegurado que no ha vuelto a hablar con él.

En este contexto, entiende que la oferta de diálogo expresada por Turull durante su discurso de investidura, se hizo "más en un plano personal, con vistas a lo que le pueda suceder" a nivel judicial este viernes, "que en un plano político".

Bermúdez de Castro ha señalado que cuando exista un gobierno legal en Cataluña, "dentro del Estatuto y dentro de la Constitución", el Gobierno mantendrá diálogo "como con cualquier gobierno autonómico". "Ahí hay un documento que presentó Artur Mas con más 45 puntos de reivindicaciones que está muy trabajado y que lógicamente se puede trabajar", ha comentado al respecto.

En cuanto a los autos de procesamiento del juez Llarena, se ha limitado a apuntar que "el Gobierno, como el conjunto de españoles entiende que lo que va a suceder este viernes es un paso más en el Estado de Derecho en un procesamiemto judicial que está abierto". "Cuando un grupo de personas se ponen al margen de la ley, el Estado reacciona", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que la medida de la que el Gobierno está "más satisfecho" es haber acudido al Constitucional cuando Carles Puigdemont se presentó. "Con ese punto de partida se ha conseguido que vayamos hacia un gobierno legal y que vayamos hacia un Gobierno en un futuro constitucional en Cataluña", ha asegurado.