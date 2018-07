Bonig (PPCV) aboga por una lista "de unidad e integración" y elude decantarse por un candidato: "Libertad absoluta"

Así lo ha indicado Bonig a los medios de comunicación en Valencia, junto al exministro de Fomento Íñigo de la Serna y el presidente de la gestora del PPVAL, Rubén Moreno, antes de participar en un encuentro con militantes del PP.

Bonig ha recordado que en la primera vuelta desde el PPCV se mantuvieron en una "neutralidad" y ella no acudió a actos de ningún precandidato porque no podía acudir al de Cospedal y, por tanto, decidió no asistir a ninguno.

En esta segunda vuelta, ha puntualizado, si acompañará a los candidatos en sus actos --este viernes con De la Serna que apoya a Soraya Sáenz de Santamaría y el domingo con Pablo Casado-- pero ha subrayado que la posición del PPCV sigue siendo de "neutralidad, respeto total y absoluto y libertad a los militantes que en las primarias se ya pronunciaron", ha dicho y ha recordado que tanto a nivel nacional como de la Comunitat ganó la exvicepresidenta del Gobierno.

"Nosotros abogamos por una lista de unidad y de integración porque creo que cuando se ha llevado a cabo la integridad y la unidad es cuando el PP ha sido grande. Este partido abarca el centro derecha y tiene cabida absolutamente todo el mundo", ha reivindicado Bonig, quien ha insistido en dar "el máximo respeto" a todo el mundo y a los compromisarios.

Ha destacado el "positivo" desarrollo del proceso, aunque con "algunas disfunciones", ha admitido, y ha enfatizado que al final el "adversario político no está dentro del PP, sino en frente". "En esta comunidad y en España están pasando cosas muy graves que necesitan al PP y esperamos que el 22 de julio todo el mundo salga unido y reforzado para trabajar y contestar a las políticas de Ximo Puig y Sánchez", ha puntualizado.

Respecto a la negativa de Casado de una candidatura única, la líder de los 'populares' valencianos ha recordado que "todavía queda una semana" y va a hacer "esfuerzos" por la integración. "Creo que es bueno y él que apela mucho a José María Aznar, precisamente el PP fue grande cuando supo aunar a todas las corrientes y a todo el centro derecha", ha manifestado.

"LA GENTE SABRÁ LO QUE TIENE QUE HACER"

Preguntada por el candidato al que apoya, ha agregado: "Nosotros dimos libertad y yo voy a seguir siendo prudente. La gente se ha manifestado en un sentido y en otro y yo sigo dando libertad, pero es verdad que en las primarias la gente decidió clarísimamente y ahora la gente sabrá lo que tiene que hacer".

En este sentido, ha negado que existan "nervios" dentro del PPCV, sino que lo que hay es "libertad total y absoluta". "La renovación no es tanto de caras, sino las actitudes y si hemos peleado por transformar este partido y que pudiese abrirse a los militantes, hay que confiar en la responsabilidad de nuestros militantes y compromisarios", ha defendido.

A su juicio, "se consiguen más cosas dando libertad a la gente que imponiendo" y ha considerado que "la gente tiene suficiente capacidad y responsabilidad para saber qué es lo mejor". "Decida lo que decida será su decisión y una vez se decida todos a una en un proyecto común que ha sido el mejor de centro derecha, para esta comunidad y España", ha zanjado.