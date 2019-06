CC retoma las conversaciones para intentar formar gobierno en Canarias y dice que "está todo sobre la mesa"

Barragán ha subrayado que la opción de CC "es clara", si bien matizó que en el escenario político en el que se encuentra actualmente Canarias para intentar conformar un gobierno "está todo sobre la mesa" aunque admitió que Cs "no" estaría en estos momentos en esa ecuación que buscan para sumar los 36 diputados que les diera mayoría para gobernar en las islas, ya que culpó a la formación naranja de paralizar las conversaciones del viernes al intentar imponer otra condición a la que ya había puesto sobre Fernando Clavijo.

"Cs puso una condición que nadie había analizado. La condición que se había analizado de que pudieran investir un presiente que no fuera Fernando Clavijo y, al plantearse una condición más, es que ya no quiero que sea presidente, sino es que no lo quiero... y como no sabemos si mañana lo que va a decir es que no lo quiero como diputado... No estoy diciendo ninguna broma", apuntilló, en declaraciones a los medios.

Para Barragán "puede haber de todo" porque una negociación "es fruto del diálogo y del consenso", de tal forma que lo que "no está en la mesa puede estar 24 horas después", si bien aseguró que "rotundamente" descartan que Fernando Clavijo "se tenga que marchar".

"Ahora mismo no hay ningún escenario en el que un solo actor sea imprescindible para uno; para uno es uno y para otro es otro", apostilló para agregar que espera que antes del viernes se pueda anunciar un acuerdo porque el 25 de junio se constituye el Parlamento autonómico.

Ante este panorama, Nueva Canarias (NC) también ocupa un papel importante, pero Barragán no quiso pronunciarse, si bien señaló que los nacionalistas tienen esta tarde reunión; mientras que sobre ASG aseguró que "no" tiene "ningún problema" con Casimiro Curbelo, al tiempo que admitió que éste no les ha dicho que no a un posible apoyo de ASG.

Asimismo, desmintió que le hayan hecho "ninguna" oferta de estructura de gobierno al PP porque "no" se han sentado para hablar "en serio" de estas cuestiones.

En cuanto al análisis que ha realizado el partido de la constitución de los ayuntamientos, aseguró que "sólo" han visto "dos temas sorpresivos", citando el caso de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) y Güímar (Tenerife), ya que aseguró que para ellos no fue una sorpresa lo ocurrido en Santa Cruz de La Palma. Añadió que el resto de casos entraba dentro de "las previsiones o de las casuísticas previstas".

Sobre lo ocurrido en Telde, donde gobernará CC y NC, que tendrán la Alcaldía dos años cada uno, afirmó que era un acuerdo que venían trabajando desde dos días antes en esa posibilidad --a pesar de que previamente CC iba a pactar con PSOE, PP y Ciuca para dejar fuera a NC--.