Carmen Calvo: "Estamos trabajando ayer, hoy y mañana para que Pedro Sánchez pueda ser investido"

Las negociaciones ya están en marcha. Pablo Iglesias dio un paso atrás este viernes, se apartó al renunciar a formar parte del Consejo de Ministros para sortear lo que Pedro Sánchez calificó como el "principal escollo" para el entendimiento con Unidas Podemos. Le trasladó su decisión a través de un mensaje y después ambos líderes conversaron. Esa conversación la ha desvelado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, en una entrevista en La Sexta Noche en la que también ha asegurado que los contactos están en marcha. "Estamos trabajando ayer, hoy y mañana para que, llegado el debate de investidura, pueda el presidente ser investido", ha expresado Calvo.

La vicepresidenta ha recalcado que las negociaciones van a ser "discretas" por "prudencia" ante lo complejo de la situación: la búsqueda de un acuerdo a apenas 24 horas de que comience el debate de investidura en el Congreso el lunes a mediodía. Calvo se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de llegar a un entendimiento antes del jueves, cuando se producirá la segunda -y definitiva- votación en la que Sánchez necesita más síes que noes del Parlamento. Con PSOE, Unidas Podemos, PNV, Compromís, PRC y la abstención de ERC y Bildu le serviría.

"Estamos trabajando objetivos, leyes, trabajo y sustancia y áreas de participación en el Consejo de Ministros en el que puedan estar Unidas Podemos", ha confirmado Calvo.

"La oportunidad está aquí. Hemos de aprovecharla", ha expresado Calvo. "Se está trabajando. Hoy se ha trabajado, mañana trabajaremos", ha dicho la vicepresidenta, que también ha dejado entrever que está pilotando la negociación en comunicación con Pablo Echenique. En el equipo socialista también están la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Lo estamos haciendo todo de manera prudente, que es la única forma en la que se alcanzan acuerdos", ha continuado Calvo, que preguntada por si se están produciendo reuniones físicas para negociar ha asegurado: "Las hay, tiene que haberlas". La vicepresidenta ha asegurado que los socialistas "van en serio" y que Unidas Podemos tiene también una "posición constructiva".

Calvo ha evitado profundizar en el principal escollo de la negociación: los nombres de Unidas Podemos que se incorporan al Consejo de Ministros y los puestos que ocupan. En contra de la exigencia de Iglesias de que no haya "más vetos", el PSOE respondió que no puede haber "imposiciones". Moncloa y Ferraz insisten en que el nombramiento de los ministros depende del presidente.

"El presidente trata de conformar un espacio de encuentro de los dos partidos como un equipo si todo va bien que pueda salir a pelear los retos de España", ha contestado Calvo, que ha recordado que "la persona que es investida es quien puede disolver la Cámara; quien puede ser derribado es quien preside" y que, por tanto, "tiene un estatutos jurídico y político singular en todas las democracias".

La vicepresidenta también ha explicado que la negativa a incorporar a Iglesias no era un "veto personal" sino una decisión del presidente para evitar que el líder de la otra formación estuviera en el gabinete. "Lo que planteaba el presidente no era nada contra Pablo Iglesias sino que entendía que otro líder no debía estar a sus órdenes -ha explicado-. Lo que ha intentado plantear es que, si es la primera vez que en la política española va a haber participación de dos partidos en el Gobierno, hagámoslo de la manera que aporte la mayor estabilidad".