Carmena revela que el proyecto con Errejón se fraguó en diciembre y asegura que no cuenta con Julio Rodríguez

"Las conversaciones con Íñigo surgieron de una cena en la que precisamente me rompí el tobillo", ha revelado la alcaldesa madrileña

"En principio no, no he pensado en él", ha respondido a la pregunta de si contaría con el ex Jemad Julio Rodríguez, de Podemos, en su equipo

Belarra considera que Carmena rechace a Julio Rodríguez en su lista es una "mala noticia" derivada del cisma de Errejón