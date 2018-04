Carolina Bescansa asegura que Íñigo Errejón desconocía el contenido del plan para controlar Podemos

La diputada de Podemos Carolina Bescansa ha asegurado este miércoles que el borrador "filtrado por error" de una propuesta de acuerdo a Íñigo Errejón y que trazaba un plan para hacerse con el control político y orgánico del partido no era conocido por ella ni por el propio Errejón. Bescansa ha asegurado que el documento había sido redactado por su equipo y que, por error, se envió a su canal de Telegram en lugar de a su usuario privado de ese sistema de mensajería.

Bescansa ha relatado a los medios de comunicación en el Congreso que el pasado lunes Errejón le propuso ser su número dos en las listas, "propuesta que recibió con honor y mucha ilusión". La exdirigente de Podemos ha continuado: "El martes dediqué buena parte del día a debatir con las personas de mi equipo y otras personas de Podemos cuya opinión siempre me interesa valorar".

La diputada ha proseguido el relato de lo ocurrido: "Esta mañana, hoy miércoles, pedí a mi equipo un documento borrador con los términos de una posible negociación con Errejón a los efectos de incorporarme a esa candidatura si había acuerdo".

La cofundadora de Podemos ha asegurado que su equipo, por error, publicó el borrador en su canal de Telegram en lugar de enviárselo a ella para su corrección. Telegram es una aplicación de mensajería similar a Whatsapp que permite crear canales de difusión gestionado por múltiples personas.

"Ese borrador no era conocido ni por Íñigo Errejón ni por mí tal cual aparece en los medios", ha señalado. "Esos contenidos no han sido revisados ni visados por mí ni por Íñigo. Creo que se está montando un escándalo donde no hay borrador validado por las partes", ha asegurado.

Bescansa también ha negado que Errejón y ella hablaran de cuestiones de ámbito nacional. "En una negociación para la Comunidad de Madrid solo se puede negociar lo que afecta a la Comunidad de Madrid", ha apuntado.