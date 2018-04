Bescansa filtra por error su plan para liderar Podemos con el apoyo de Errejón

Carolina Bescansa quiere aunar fuerzas con Íñigo Errejón para lograr el control político y orgánico de Podemos, empezando por la candidatura a la Comunidad de Madrid, después las elecciones generales y, finalmente, la Secretaría General del partido. Así se desprende de un documento [ aquí íntegro] que la diputada ha publicado fugazmente en su canal de Telegram. El equipo de Errejón ha negado a eldiario.es que el diputado forme parte de ningún plan en este sentido. "No vamos a aceptar esa propuesta", han zanjado.

eldiario.es también ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con Carolina Bescansa antes de publicar esta información. El documento publicado, parece que por error al haber sido borrado casi de forma inmediata, se titula Propuesta-borrador de acuerdos en la negociación conducente a la constitución de una candidatura de unidad en las primarias de Podemos en la CAM.

Según el plan ahí trazado Bescansa sería la número dos de Errejón en las primarias que el partido tiene previsto celebrar en los próximos días en la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2019. A cambio, Errejón apoyaría a Bescansa tanto en las futuras primarias para intentar liderar la lista a las elecciones generales previstas en 2020 como en la recuperación del control orgánico del partido en la III Asamblea Ciudadana que debería celebrarse, en principio, con posterioridad.

Fuentes del equipo de Errejón rechazan que haya negociaciones con Bescansa en este sentido. "Íñigo había invitado a Carolina a la lista como su número dos, como también en otros puestos a Ramón [Espinar] y a Lorena [Ruiz-Huerta]. No sabemos qué es ese documento. No lo habíamos visto y no lo vamos a aceptar". Las mismas fuentes afirman que Bescansa les pidió tiempo para pensarlo pero que el documento ha sido la respuesta. Aseguran también que en ningún momento habían hablado de nada para el ámbito nacional.

El propio Errejón ha expresado en Twitter más tarde que su encargo es "ganar Madrid y hacer una lista con los mejores". "He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020", ha insistido.

He recibido un encargo para ganar Madrid y hacer una lista con los mejores. He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 18 de abril de 2018

El documento también señala expresamente que el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, debería quedar fuera de la candidatura, lo que choca con las declaraciones públicas de Errejón y el propio Espinar en favor de una candidatura unitaria que, ahora, parece más lejos que nunca. El actual secretario general en Madrid ha tuiteado luego que "nadie debería veta a nadie en Podemos. Somos compañer@s. El proyecto está por encima".

Nadie debería veta a nadie en Podemos. Somos compañer@s.



El proyecto está por encima y “debemos ser más grandes que nosotros mismos”.



Tenemos hasta el viernes para construir la unidad y estar a la altura del reto de ganar al PP.



✊🏼💜 — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 18 de abril de 2018

El documento se ha publicado durante apenas unos segundos. El tiempo suficiente para que haya dado tiempo a descargarlo. La propuesta, que desde el equipo de Errejón atribuyen en exclusiva a Bescansa, ha corrido de teléfono móvil en teléfono móvil.

