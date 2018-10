Casado apela al voto útil frente a Vox: "Con esos votos en 2015, Carmena no gobernaría Madrid"

Casado ha protagonizado un desayuno informativo de Europa Press en el que ha sido preguntado entre otras muchas cosas sobre el aparente ascenso de Vox y si el PP se propone hacerse con esos votos. El presidente de los 'populares' ha explicado que no van a preparar ninguna estrategia frente a esa formación porque los datos que maneja su partido no lo hacen necesario.

Tras explicar que comparten "lo esencial", que es la unidad de España, ha subrayado la idea de la necesidad de "optimizar el voto" en aquellas circunscripciones donde Vox no tiene posibilidad de lograr escaño. Lo mismo ha dicho sobre Ciudadanos, cuyos votos en algunos lugares acaban siendo restos que suman a favor de Podemos.

"Si tan urgente es sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa porque tiene de vicepresidente político a Torra y de vicepresidente económico a Pablo Iglesias, hay que optimizar el voto", ha recalcado.

La "fuerza" de esos votos pasaría entonces a ser "cualitativa", no "cuantitativa", porque puede ayudar a lograr una mayoría en torno al PP que sea suficiente y que no necesite del nacionalismo para gobernar, ha añadido Casado, que en esta reflexión se ha referido sin embargo sólo a Cs, no a Vox.

"ME VEO GOBERNANDO PRONTO"

El líder de los 'populares' ha asegurado que se ve gobernando "pronto" porque "hace falta", el país "está yendo en una pendiente peligrosa" y su partido cuenta con un equipo que en su opinión puede cambiar ese rumbo.

Preguntado entonces si lo haría con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, como vicepresidente de su Gobierno, ha asegurado que se rodeará de un equipo del PP y que la formación naranja "por ahora" no ha entrado en ningún ejecutivo.

"Ojalá no nos hagan falta, pero si necesitamos los votos de Ciudadanos lo mejor sería revalidar un gobierno del PP con los mejores expertos", ha concluido.